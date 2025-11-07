Gimena Accardi volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por su trabajo en televisión ni por una nueva obra teatral, sino por una foto que despertó sospechas de romance. A pocos meses de su separación de Nicolás Vázquez, la actriz sorprendió al mostrarse acompañada por un hombre desconocido, gesto que bastó para que las redes y los programas de espectáculos activaran el modo lupa.

La imagen, sencilla y sin producción, fue compartida por una amiga cercana al mundo del cine, Agustina Navarro, y más tarde replicada por la propia Gimena Accardi en sus historias de Instagram. En la postal se la ve sonriente y relajada, con un hombre a su lado que lleva gorra negra y la abraza con naturalidad. Ella, con una mano en alto, parece cubrirse o jugar con la cámara, gesto que los usuarios interpretaron como un intento de mantener cierta reserva.

La escena podría haber pasado inadvertida si no coincidiera con otro capítulo de esta historia: el reciente blanqueo de Nicolás Vázquez con Dai Fernández, su compañera de elenco en el teatro. Mientras el actor disfruta de un viaje por Estados Unidos junto a su nueva pareja, Gimena eligió un mensaje más sutil, pero igual de elocuente: mostrarse acompañada, sonriente y en calma.

El tema no tardó en llegar a los programas de espectáculos. En A la Tarde (América TV), los panelistas analizaron la foto cuadro por cuadro. “La foto se la saca alguien, no es una selfie. Él baja la gorra, ella levanta la mano... hay un intento de tapar algo, de cuidar la intimidad”, describió Daniel Fava, mientras el panel hacía zoom sobre los gestos de la actriz.

Santiago Sposato coincidió con la observación y agregó: “Se la ve contenta, genuinamente feliz. En los ojos está la sonrisa”, apuntando al detalle que más llamó la atención: la mirada de Gimena, que parecía reflejar algo más que una simple amistad.

El análisis incluso tomó un tono más minucioso, casi detectivesco. Los panelistas compararon tatuajes, posturas y expresiones. Luis Ventura aportó su mirada con una descripción que generó debate: “Esa mano sobre el hombro de ella tiene actitud envolvente, de protección”, dijo, reforzando la teoría de una nueva relación en puerta.

En lo que respecta a la identidad del acompañante, se filtró que este hombre que podría convertirse en su nuevo amor es Seven Kayne, quien se desempeña como trapero en Argentina y tiene 26 años. Su verdadero nombre es Joaquín Cordovero, tiene éxitos como "Atrapado", "Lento" y "Tres Rosas". Además, se supo que su carrera está en ascenso, ya que en los últimos meses tuvo giras por España y México, que se sumaron a sus shows en Buenos Aires.

De este modo, la imagen sigue circulando en redes y suma miles de comentarios. Entre los fanáticos, la lectura es clara: Gimena Accardi está lista para escribir una nueva etapa, lejos del pasado y con una sonrisa que, por ahora, dice mucho más que las palabras.