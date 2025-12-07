Araceli González no esperaba terminar exponiendo una anécdota tan personal, pero en pleno vivo de El Trece terminó revelando un episodio que todavía la hace reír. Mientras hablaba de los celos “lógicos” dentro de una relación, recordó una situación que vivió con Fabián Mazzei cuando recién comenzaban a conocerse y que, según admitió, la dejó congelada por un segundo.

La actriz aclaró que no suele entrar en escena de celos innecesarios, aunque reconoció que algunas situaciones sí la sacuden. “No soy celosa… pero soy celosa de cosas obvias”, dijo antes de detenerse repentinamente y admitir que había un detalle que no podía callarse. Fue entonces cuando decidió contar lo que pasó una noche en la que Fabián Mazzei dejó su computadora abierta sin querer.

Ese descuido la llevó a una sorpresa inesperada. “Pará, una vez pasó que Fabián dejó la computadora abierta. Una cagada, porque esa noche iba a ser espléndida, además”, recordó entre risas. La frase marcó el tono de la historia: casual, doméstica, pero con una revelación que le cambió la cara por un instante.

Araceli González relató que se acercó a la notebook y notó un nombre de mujer en una ventana abierta. “Ahí toqué y se abrió una pantalla con una chica en una playa. Con dos perritos. Y que le decían: ‘Hola Fabián, mirá cómo están los perritos, estoy acá en Sarasa’”, narró, sorprendida incluso al recrear la escena tantos años después.

La situación la desconcertó porque estaban empezando su relación y no terminaba de entender por qué alguien saludaba a Mazzei con tanta familiaridad. Durante varios días, la actriz vio mensajes elogiosos hacia su reciente romance y remató esa etapa con ironía. “Entonces él hablaba ‘con una chica que me felicita por estar con vos’. Ah, mirá qué bueno… bueno. Pero un día, dos días, tres días, digo… ¿Cuántas veces te felicitan?”, recordó divertida.

Fue entonces cuando Mazzei decidió explicarle que la mujer en cuestión había sido su pareja y que los perros de las fotos eran mascotas que habían compartido. La aclaración desactivó cualquier conflicto, pero abrió espacio para un comentario final de Araceli González que hizo estallar de risa al estudio y que resume su estilo directo y filoso.

“Por eso yo ahora tengo cinco perros. Cuidámelos. ¿Te gustan los perros? Cuidalo”, remató entre carcajadas, convirtiendo la anécdota en una de esas historias que quedan para siempre en el archivo sentimental —y humorístico— de su relación.