El viaje de Maxi López a la Argentina terminó con una de las escenas más tiernas de su año. Después de varias semanas lejos de su familia, el exfutbolista regresó a Suiza y fue recibido por su hija Elle con una emoción que quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral. El reencuentro puso en evidencia cuánto extrañaba la pequeña a su papá y abrió un nuevo capítulo familiar.

La secuencia, filmada por Daniela Christiansson, muestra a Elle esperando en silencio frente a la zona de arribos del aeropuerto de Ginebra. Con apenas dos años, reconoció a su papá en segundos y salió corriendo hacia él, sin dudar un instante. Maxi López compartió el momento en sus redes acompañado de una sola palabra: “Reencuentro”, y el gesto bastó para conmover a miles de seguidores.

La emoción también atravesó a Daniela, que transita los últimos días antes de dar a luz a Lando, el segundo hijo de la pareja. Minutos antes del abrazo, había publicado una foto de Elle mirando fijamente la puerta de ingreso, con un mensaje simple pero cargado de expectativa: “Alguien está esperando que su papi llegue de Argentina”. La escena completó una postal familiar que tocó fibras sensibles.

Este reencuentro no es un episodio aislado dentro de la historia de la familia López–Christiansson. Durante las semanas en las que Maxi estuvo en la Argentina —entre grabaciones de MasterChef Celebrity y compromisos laborales—, la distancia con su hija se hizo notar. Por eso, el abrazo en el aeropuerto funcionó como cierre de un período intenso y como bienvenida a una etapa que será clave para todos.

Mientras en Suiza ultiman detalles para la llegada de Lando, en la Argentina ya se resolvió quién ocupará el lugar de Maxi López en MasterChef Celebrity. La producción definió que Yanina Latorre será la figura que continúe con las grabaciones. Su presencia coincide con un momento álgido de su carrera, ya que su ingreso ocurre casi en paralelo con su salida definitiva de LAM.

El exfutbolista, por su parte, eligió priorizar su rol familiar en este tramo final del embarazo de Daniela. La pareja vive desde hace años en Suiza y su objetivo declarado es reorganizar la rutina para que, en 2026, todos puedan pasar más tiempo en la Argentina. Esa intención suma expectativa a una etapa que ya viene cargada de cambios.

Por ahora, el foco está puesto en el presente: Elle volvió a tener a su papá en casa, Daniela se prepara para recibir a su hijo y Maxi López, entre viajes, realities y decisiones futuras, se afianza en su rol más importante. El reencuentro en el aeropuerto no solo emocionó: también recordó que, incluso en medio de agendas agitadas, la familia sigue siendo el centro de todo.