La historia sentimental de Roberto García Moritán sumó un capítulo inesperado este fin de semana. El empresario, que venía de mostrarse muy enamorado de Priscila Crivocapich, habría decidido cerrar esa relación apenas meses después de haberla iniciado. El dato estalló con fuerza porque nadie imaginaba una ruptura tan rápida ni un giro tan drástico en su vida personal.

El encargado de agitar el avispero fue Ángel de Brito, que subió a sus historias de Instagram una foto de la pareja acompañada por un mensaje contundente: “Fin de la relación”. Sin explicaciones, sin preámbulos y sin aclarar los motivos que llevaron a la separación. Pero lo que vino después fue todavía más explosivo: el conductor sugirió que Roberto García Moritán ya estaría iniciando un romance con Gisela Dulko.

El nombre de la extenista profesional generó un revuelo inmediato. Gisela Dulko, exnúmero uno del mundo en dobles y exesposa de Fernando Gago, es una figura muy respetada en el ámbito deportivo y mantiene un perfil bajo desde su separación del exfutbolista. Que ahora aparezca vinculada a García Moritán abrió un sinfín de teorías y preguntas sobre cómo nació esta supuesta conexión.

Mientras tanto, desde el entorno de Priscila Crivocapich la cautela es absoluta. Lejos de alimentar la polémica, ella prefirió una postura más prudente. Consultada por Puro Show, respondió con una frase breve que dejó más dudas que certezas: “Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón”. Su comentario no despejó el panorama, pero sí mostró que la situación está lejos de estar clara.

Lo que sí quedó expuesto es el contraste entre las posturas. En redes, el mensaje de De Brito dio por cerrada la relación. Desde el lado de Priscila, en cambio, la puerta no parece estar completamente cerrada, aunque su incomodidad al hablar del tema deja entrever que la pareja atraviesa, como mínimo, un momento crítico. El silencio de García Moritán aporta otro condimento al misterio.

En paralelo, los usuarios no tardaron en analizar cada detalle. La aparición de Gisela Dulko como nueva protagonista instaló un relato que mezcla sorpresa, intriga y expectativa, sobre todo porque ambos comparten círculos sociales similares pero nunca habían sido vinculados sentimentalmente. La posibilidad de un romance recién empezando alimenta el interés mediático y abre un escenario totalmente inesperado.

Por ahora, no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Lo único seguro es que la vida romántica de Roberto García Moritán volvió a quedar bajo la lupa y que su vínculo con Priscila Crivocapich atraviesa un punto límite. Si lo que circula es cierto, el empresario estaría iniciando una nueva etapa junto a una de las deportistas más reconocidas del país.