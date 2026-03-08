El Gobierno nacional confirmó que 248 ciudadanos argentinos que se encontraban varados en Emiratos Árabes Unidos lograron salir del país en medio de las restricciones aéreas provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien informó que esta cifra representa casi la mitad de los 416 argentinos identificados en ese país asiático que habían quedado afectados por el cierre del espacio aéreo y las complicaciones derivadas de la escalada bélica en la región.

La salida de los pasajeros se concretó tras gestiones diplomáticas realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la embajada y el consulado argentino, que trabajaron con autoridades locales y compañías aéreas para habilitar alternativas de vuelo.

Quirno señaló que el operativo aún continúa y anticipó que hay más vuelos programados para los próximos días, con el objetivo de facilitar el regreso del resto de los ciudadanos argentinos que permanecen en la zona.

La compañía Emirates habilitó algunos vuelos hacia la Argentina dentro de un cronograma reducido, que incluye escalas en Río de Janeiro antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Estas operaciones se realizan en el marco de un restablecimiento parcial de la actividad aérea en la región.

Desde la aerolínea explicaron que la programación se está retomando de forma gradual, siempre sujeta a la disponibilidad del espacio aéreo y al cumplimiento de estrictos requisitos operativos vinculados con la seguridad.

En ese contexto, la empresa también pidió a los pasajeros no presentarse en los aeropuertos si no cuentan con una reserva confirmada, y recomendó seguir las actualizaciones oficiales para conocer posibles cambios en los vuelos.

El conflicto en Medio Oriente provocó un cierre casi total del espacio aéreo en distintos puntos estratégicos, lo que dejó varados a alrededor de 1500 viajeros de diferentes nacionalidades en el nodo aéreo de Dubái.

Frente a ese escenario, el Gobierno argentino optó por desaconsejar traslados terrestres no coordinados hacia países vecinos como Omán o Arabia Saudita, debido a la falta de garantías de seguridad en las rutas fronterizas.

Mientras tanto, la prioridad del Ministerio de Relaciones Exteriores es garantizar que los argentinos que se encontraban en tránsito permanezcan en ciudades con infraestructura adecuada hasta que la frecuencia de vuelos comerciales se normalice.

Las representaciones diplomáticas también coordinan con aerolíneas un sistema de prioridad para los próximos embarques, en el que se contemplan especialmente familias con menores de edad, personas con problemas de salud y situaciones urgentes.

El operativo de repatriación continuará en los próximos días a medida que se habiliten nuevos vuelos y se amplíe la disponibilidad de cupos para los pasajeros argentinos que aún esperan regresar al país.