En el Día de la Mujer, un informe reveló que en 2025 hubo 262 víctimas fatales como resultado de femicidios y otros crímenes de violencia machista. 238 de ellos fueron femicidios de mujeres y niñas, además de un lesbicidio, tres trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Los datos surgen del relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. Este trabajo se basa en el análisis de publicaciones de medios digitales nacionales y provinciales a lo largo de todo el año.

El informe advierte que, en promedio, una persona muere cada 33 horas como consecuencia de la violencia de género en el país. Como consecuencia 260 hijos e hijas quedaron sin madre tras los femicidios. El relevamiento también pone el foco en los llamados femicidios vinculados, que incluyen a familiares o personas cercanas asesinadas para castigar o dañar psicológicamente a la víctima principal.

Las cifras, recolectadas por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, su presidenta Ada Beatriz Rico destacó que estos informes no se limitan a una estadística, sino que buscan visibilizar la problemática sostenida en el tiempo.

Como con cada caso, se busca también exigir políticas públicas eficaces para prevenir la violencia y acompañar a quienes atraviesan situaciones de riesgo. A 18 años del primer informe elaborado por la organización, se sigue exigiendo respuestas urgentes.

Otros estudios complementarios, como el índice elaborado por la Fundación Instituto Natura y Avon, indicó que el 30% de las personas aún cree que los conflictos de pareja deben resolverse en el ámbito privado, lo que contribuye a invisibilizar la violencia.

Además, más del 58% de los femicidios ocurrieron dentro de viviendas, ya sean propias o compartidas. El informe también señala que el 83,5% de las víctimas tenía algún vínculo con el agresor, y en más de la mitad de los casos se trataba de parejas o exparejas.

De acuerdo con los datos relevados, solo el 27% de la población posee un alto nivel de conciencia sobre la violencia de género, mientras que casi la mitad reconoce tener poca o ninguna información para acompañar a una persona que atraviesa este tipo de situaciones.