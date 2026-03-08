Respuestas en el interior profundo: Neuquén adjudicó la obra de la Escuela 302 en Colipilli Abajo

El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que adjudica la obra del nuevo edificio de la Escuela Primaria número 302 de Colipilli Abajo, una respuesta largamente esperada por la comunidad educativa que permitirá saldar una deuda histórica de más de 30 años.



La obra fue adjudicada a la empresa EKKIS S.R.L. por un monto de $1.575.573.954 y contará con un plazo de ejecución de 270 días corridos bajo el sistema de ajuste alzado por precio global. El decreto aprueba las actuaciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura.



La construcción del nuevo edificio representa un paso fundamental para la comunidad de Colipilli Abajo. Desde hace más de tres décadas, la Escuela 302 funciona en instalaciones provisorias, en trailers, una situación que marcó la trayectoria de generaciones de estudiantes y docentes.



De esta manera, la nueva escuela permitirá dejar atrás más de 30 años de funcionamiento en condiciones precarias y garantizar un espacio adecuado, seguro y acorde a las necesidades pedagógicas actuales.



Con esta adjudicación, la Provincia avanza en el proceso administrativo que permitirá iniciar la obra y concretar una infraestructura educativa definitiva para la comunidad, fortaleciendo el acceso a una educación pública de calidad en el interior.



Esta institución educativa de tercera categoría es del ámbito rural, está inserta en la comunidad Huayquillán y sus 17 estudiantes asisten en el período marzo-diciembre cursando sus estudios en jornada completa.



Sobre la obra

Los trabajos a realizar en la Escuela 302 incluyen la construcción de un nuevo edificio que tendrá: cocina con depósito, depósito general y de limpieza, SUM, dirección y secretaría, sanitarios para docentes/personal, sanitarios para personas con discapacidad y sanitarios para alumnos varones y mujeres.



También contará con tres aulas, una de ellas para nivel Inicial con sanitarios y un taller; la superficie nueva total será de 485 metros cuadrados.



El proyecto arquitectónico posee un espacio central (SUM) que conecta dos sectores del establecimiento; uno es de servicios de apoyo y el otro, correspondiente al ámbito educativo y de sus servicios. Este último, se conecta a través de una circulación central y lineal, que va enlazando los diferentes usos a cada lado de la misma.



Se dotará de todas las instalaciones en forma total, y se realizarán de acuerdo a las disposiciones de los distintos organismos que las regulan.