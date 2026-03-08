La salud de Guillermo Coppola generó preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que había sido internado en la Fundación Favaloro. La noticia comenzó a circular durante la mañana y rápidamente encendió alarmas en el mundo del espectáculo y el deporte. Con el paso de las horas, el propio empresario decidió llevar tranquilidad y contó cómo se encuentra tras recibir el alta médica.

La información se conoció en el programa radial Majul 1079, conducido por Luis Majul en El Observador. Allí, el periodista Fede Flowers reveló al aire que el exrepresentante de Diego Maradona había ingresado a la clínica para ser evaluado por un problema de salud que generó inquietud inmediata entre los oyentes.

“Está internado Guillermo Coppola en este momento en la Fundación Favaloro. Esta información me llegó 9:54 de la mañana”, señaló Fede Flowers, quien además explicó que el cuadro estaría vinculado a un problema pulmonar. Según detalló, el empresario arrastra complicaciones respiratorias desde que atravesó el Covid en 2021.

En ese sentido, el periodista agregó más detalles sobre el contexto médico del empresario. “Llama la atención, y no, porque él tuvo Covid en el 2021 y desde ese momento quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones y estuvo internado en su momento en terapia intensiva”, explicó Fede Flowers, generando mayor interés sobre la evolución de Guillermo Coppola.

Con el correr de las horas, el propio Guillermo Coppola rompió el silencio a través de un audio que le envió a Daniel Ambrosino, el cual fue difundido en América Noticias. Allí explicó que los médicos le realizaron un estudio específico para evaluar su estado pulmonar.

“Ya estamos en casa. Hemos hecho el cateterismo para determinar el grado de compromiso pulmonar y el diagnóstico médico de primera y a seguirle metiendo”, expresó Guillermo Coppola, dejando en claro que el procedimiento fue parte de un control para evaluar las secuelas respiratorias que arrastra desde la pandemia.

Además, el empresario confirmó que deberá continuar con un tratamiento indicado por los especialistas para mejorar su condición. “Hay un tratamiento a seguir y lo vamos a seguir como corresponde”, aseguró Guillermo Coppola, agradeciendo también las muestras de afecto que recibió durante el día.

En medio de la preocupación que se generó, Bárbara Coppola, hija del empresario, también salió a aclarar la situación en el programa A la tarde, donde habló la periodista Cora Debarbieri. “Mi papá ya está en su casa. Solamente le hicieron estudios que requerían que esté algunas horas en la clínica, pero todo bien. Gracias por preocuparse”, expresó, llevando calma sobre la salud de Guillermo Coppola.