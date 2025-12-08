Neuquén logra los mejores resultados de empleo en medio de una caída nacional

Neuquén volvió a encabezar el ranking nacional de creación de empleo privado, según las series desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Entre 2023 y 2025 la provincia incorporó 4.102 puestos laborales formales, lo que representa un crecimiento del 2,9%, en un país donde la tendencia general lleva meses marcada por la reducción del trabajo registrado.

Una provincia que crece mientras otras retroceden

El contraste con otras jurisdicciones es claro. Mientras Santa Cruz registró una baja del 15% y La Rioja una contracción del 11%, Neuquén no solo sostuvo su mercado laboral, sino que lo amplió en los dos sectores más afectados a nivel nacional:

la industria , golpeada por la caída del consumo;

la construcción, afectada por la paralización de la obra pública.

El impulso de Vaca Muerta y una política definida: que las oportunidades queden en Neuquén

La expansión del empleo se explica en gran medida por el dinamismo industrial vinculado a Vaca Muerta. El crecimiento energético continúa generando demanda en toda la cadena de valor hidrocarburífera, un proceso que la provincia acompaña con políticas orientadas a garantizar que las oportunidades laborales beneficiaran primero a quienes residen en el territorio.

Emplea Neuquén, la herramienta central para vincular trabajo y crecimiento

Entre las políticas provinciales, Emplea Neuquén se consolidó como el programa más relevante para mejorar la empleabilidad local. La iniciativa articula acciones de intermediación laboral, formación profesional y acompañamiento tanto a trabajadores como a empresas, lo que la convierte en un instrumento clave para trasladar el desarrollo económico a la creación de empleo real.

En paralelo, la Ley Kimün profundiza esta estrategia al favorecer la capacitación en contextos reales de trabajo, permitiendo que las empresas formen perfiles según sus propias necesidades y consolidando su vínculo con la comunidad neuquina.

“Estas cifras confirman que cuando las políticas públicas están pensadas para la gente, el empleo llega”

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, remarcó el significado de los indicadores:

“Estas cifras confirman que cuando las políticas públicas están pensadas para la gente, el empleo llega. Nuestro objetivo es claro: que cada oportunidad que genera el crecimiento de Neuquén se traduzca en trabajo real para las y los neuquinos”.

También destacó el modo en que la provincia logró sostener la actividad:

“Neuquén demuestra que se puede crecer incluso en tiempos difíciles. Lo logramos porque articulamos con los municipios, con las empresas y con cada institución que quiere aportar. Hoy el motor del empleo es la confianza en un Estado que acompaña y abre camino”.

Obra pública: el otro motor que sostiene el empleo

A este escenario se suma la inversión en infraestructura que impulsa la gestión del gobernador Rolando Figueroa, con obras de pavimento, escuelas y servicios básicos. El volumen de licitaciones generó interés de empresas de distintos puntos del país, fortaleciendo nuevamente el movimiento económico provincial.

Un mercado laboral que se expande con políticas activas y resultados concretos

Con más de 4.100 puestos formales creados en dos años y los mejores indicadores del país, Neuquén se consolida como una de las pocas provincias que logró combinar crecimiento económico con estabilidad laboral. Un dato que adquiere mayor relevancia en un momento en el que el empleo privado retrocede en gran parte del país.