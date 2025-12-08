La calma en MasterChef Celebrity volvió a romperse y esta vez la protagonista es Julia Calvo. En medio de un año atravesado por tensiones entre concursantes y jurados, la actriz decidió contar sin filtros cómo es su vínculo con cada uno de los chefs. Lo hizo en una charla distendida, pero sus frases fueron tan directas que encendieron otra vez la interna más temida del reality.

Mientras algunas figuras ya habían manifestado incomodidad con Germán Martitegui, Donato de Santis o Damián Betular, Julia Calvo fue mucho más lejos. Sin rodeos, expuso la grieta con dos de ellos y lo dejó planteado con una sinceridad casi incómoda. "No me llevo bien con El Tano (Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho", dijo, repitiendo el nombre del chef para remarcar que la distancia no es un simple malentendido.

La actriz contó que la tensión con Germán Martitegui viene de hace tiempo y hasta recordó un momento que ella vivió como un choque frontal. "Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió (al aire) todavía. Porque hablaban de la palabra emplatar y qué se yo. Lo miré como diciendo: 'Me parece un verso la palabra emplatar'. Y él me dice: 'Pero existe'. Y yo le hago (hace el gesto de no)", relató, dejando abierta la puerta a la sospecha: ¿esa escena se editó o todavía no se emitió?

Ese comentario no pasó desapercibido entre los seguidores del certamen, porque Calvo viene de protagonizar otro momento fuerte: su llanto inesperado en una de las últimas galas. La participante había quedado visiblemente afectada tras recibir devoluciones duras, pero el episodio tampoco apareció en pantalla. Entre su relato y lo que se vio al aire, los fans empezaron a preguntarse qué tan completa es la edición que llega a Telefe.

En otro tramo de la entrevista, la actriz confesó la ansiedad que le genera cada devolución, evidenciando que no se trata solo de roces puntuales. "Cada vez que voy allá adelante digo: 'Ay que le guste, que le guste algo'", reconoció, dejando en claro que las distancias personales terminan impactando también en su seguridad frente al jurado.

Pero si Donato y Martitegui quedaron en el ojo de la tormenta, hubo un detalle que llamó la atención: Damián Betular no fue mencionado. No hubo crítica, no hubo gesto, ni comentario irónico. Entre la intensidad del relato y los choques que describió, la ausencia de su nombre se leyó como un alivio: al menos con uno de los tres, la relación parece mantenerse en paz.

Antes de cerrar, a Julia Calvo le pidieron que le dedicara unas palabras a Martitegui, y lo hizo con una mezcla de ironía y cariño que solo ella puede manejar. "No te preocupes, se feliz... Yo creo que se tiene que relajar un poquito. No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible. Pero dale, relajá, fluí", lanzó, devolviendo la pelota al chef con suavidad… pero también con filo.

Así, la actriz dejó un nuevo capítulo abierto en el reality. Entre escenas no emitidas, lágrimas que quedaron fuera del aire y declaraciones que apuntan directo al corazón del jurado, Julia Calvo encendió otra vez el debate sobre lo que pasa dentro del estudio… y lo que las cámaras deciden no mostrar.