Neuquén capital: calor sostenido y cielo despejado

La ciudad de Neuquén iniciará la semana con un feriado que tendrá mínima cercana a 15°C y una tarde que rondará los 36°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado y la humedad será baja.

El viento soplará desde el oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h durante la tarde.

El martes no ofrecerá un descenso significativo: las máximas previstas rondan los 34°C. El miércoles mantendrá condiciones similares, con picos cercanos a 33°C y estabilidad en toda la región.

Centro de la provincia: tardes calurosas y viento en aumento

En el Alto Valle, la Confluencia y las mesetas centrales, el lunes presentará máximas entre 29°C y 31°C, con viento moderado del oeste y cielo poco nuboso.

La tendencia ascendente continuará el martes, con temperaturas entre 31°C y 33°C. El miércoles podría ubicarse entre los días más calurosos, con registros cercanos a los 34°C.

El viento también será protagonista, con ráfagas que oscilarán entre 40 y 50 km/h por la tarde.

Pronóstico para el norte neuquino: aire seco y temperaturas en ascenso

Para el norte de la provincia, el lunes tendrá máximas entre 30°C y 33°C, con cielo despejado y humedad muy baja.

El martes será la jornada más calurosa, con máximas que podrían superar los 34°C en valles y mesetas.

El miércoles continuará con estabilidad, viento leve a moderado y sin indicios de precipitaciones.

Sur provincial: un ritmo completamente distinto

En la cordillera, el comportamiento del tiempo será opuesto al del resto de Neuquén.

El lunes registrará mínimas entre 3°C y 5°C, mientras que las tardes alcanzarán entre 17°C y 19°C, con condiciones estables y viento suave del oeste.

El martes y el miércoles presentarán un ascenso leve de temperatura, con máximas cercanas a 20°C. A mitad de semana podría incrementarse la nubosidad, especialmente en Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

Alto Valle: calor, viento intenso y lluvias previstas en el inicio de la semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el Alto Valle tendrá el lunes temperaturas que se moverán entre 22°C y 35°C, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Hacia la noche se anuncia la llegada de tormentas con actividad eléctrica.

El martes mantendrá temperaturas elevadas —entre 22°C y 32°C— y presentará lluvias aisladas por la mañana, que por la tarde evolucionarán a tormentas.

El viento se mantendrá activo, con ráfagas cercanas a 50 km/h.

El miércoles continuará con precipitaciones y máximas superiores a los 32°C.

Hacia el viernes se espera un descenso térmico, mientras que el fin de semana podría mantenerse con máximas cercanas a 29°C.