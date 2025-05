Carla Peterson mostró cómo luce su hijo de 11 años y reveló qué sueño quiere cumplir

Fruto del amor entre Carla Peterson y Martín Lousteau nació el pequeño Gaspar, a quien sus padres mostraron desde pequeño, pero luego optaron por cuidar su privacidad y no exponerlo tan seguido. Ahora, que cumplió 11 años, volvió a aparecer en las redes y sorprendió lo mucho que creció.

Hace más de 12 años comenzó el amor entre la actriz y el político, el cual se asentó con la llegada del pequeño Gaspar. Es que a esta altura de la vida la familia se encuentra sólida, con objetivos claros y acompañándose mutuamente en sus proyectos. Ante esto, se reveló que el pequeño tiene un sueño que espera que su madre pueda ayudarlo a cumplir.

Ante lo que fue le estreno del Eternauta, Carla Peterson brindó una nota en Socios del Espectáculo, donde hizo alusión a su relación con Martín Lousteau: “Fuimos creciendo los dos un montón. También aprendimos a estar en pareja con dos profesiones totalmente diferentes”.

“Criar a un hijo requiere ponerse de acuerdo en muchas cosas. Nos conocimos grandes, con un recorrido enorme cada uno, sabiendo quién es el otro, y eso ayuda mucho”, expresó sobre cómo la llegada de Gaspar sirvió para unir más a la relación por el hecho de comprometerse con la crianza de su hijo.

De este modo, ante la consulta por El Eternauta, confesó que el político suele disfrutar de verla en la pantalla: “A Martín le encanta verme actuar. Creo que soy su actriz favorita”. A lo que en sintonía, Carla Peterson confesó que no es el único en su casa: “Mi hijo también suele verme actuar. Vio un ensayo hace mucho y después me dijo: Mamá, esta parte la sacaron. Tiene 11 años, pero le encanta el teatro y es muy observador”.

Por lo que no descartó que siga sus pasos y pueda incursionar en el mundo actoral: “Los números no le cuestan, pero no le gustan tanto. Prefiere leer y disfruta mucho de las películas. Es un niño curioso, con una gran imaginación”.

Si bien aguardará a ver qué sucede con su crecimiento, remarcó que en la maternidad todo cambia de un momento a otro y constantemente se encuentra aprendiendo, por lo que dio un ejemplo de cómo su hijo la motiva a ésto: “El otro día viene y me dice: ‘Ma, está todo bien si a ustedes les gusta, pero en la modernidad, los chicos ya no hablamos en neutro. Nosotros vemos las películas en idioma original’”.