Luciana Elbusto confesó por qué Cecilia Insinga no descubrió su romance con Brancatelli

Luciana Elbusto rompió el silencio y desató un verdadero escándalo en la televisión argentina. Tras revelar que mantuvo una relación con Diego Brancatelli durante años, la periodista inició un raid mediático en el que no solo confirmó el vínculo, sino que también explicó por qué cree que Cecilia Insinga, la esposa del panelista, jamás sospechó nada.

Durante su paso por Pasó en América, Luciana Elbusto se enfrentó a preguntas directas sobre cómo fue el momento en que hablaron entre los tres. “¿Sabés que fuimos como tres personas grandes? Cada uno en el lugar que le tocó estar, y tratando de ver que todos salgamos lo más sanos posible de todo esto”, respondió con serenidad, dejando entrever que hubo un intento por manejar el tema con madurez.

Natalie Weber fue al hueso y quiso saber si Insinga ya sabía de la relación o si se enteró cuando el tema estalló en los medios. “No, no creo que haya sabido antes, Nati. No creo que haya sabido nada”, dijo Luciana Elbusto, generando sorpresa entre los panelistas que no podían creer que el vínculo pasara desapercibido durante tanto tiempo.

Tartu y Aylén Bechara manifestaron su asombro ante la falta de sospechas por parte de Insinga. “¿Cómo no se va a dar cuenta en cinco años?”, preguntaron, señalando que incluso hubo fotos públicas en las que se percibía cierta complicidad entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli.

Luciana Elbusto fue clara al explicar que la relación no fue continua, lo que habría contribuido a que el romance quedara oculto. “Todos dicen cinco años, pero no es que estuvimos cinco años. También tuvimos un vínculo de amistad a veces”, explicó, dejando entrever que la intermitencia fue clave para disimular el affaire.

Además, Luciana Elbusto aseguró que este escándalo podría marcar el final de una etapa. “A lo mejor es una forma de decir ‘terminemos, ya está’. Yo necesito también sacarme una mochila, la presión de mis colegas, de mi familia, de mentirle en la cara a mis amigas”, expresó con tono de alivio.

Lejos de mostrarse triunfante o provocadora, Luciana Elbusto se enfocó en el costado emocional del conflicto. Aseguró que no busca dañar a nadie, sino simplemente soltar un capítulo que la tenía atrapada y le generaba angustia.

La historia, lejos de cerrarse, sigue generando repercusiones. Y aunque muchos apuntan a Diego Brancatelli, la pregunta que flota es una sola: ¿cómo es posible no notar una infidelidad durante tanto tiempo?