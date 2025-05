El Tucu López confesó por qué le sigue mandando mensajes a Jimena Barón y Sabrina Rojas, sus ex

En un momento particular de sus vidas sentimentales, tanto Jimena Barón como Sabrina Rojas continúan teniendo contacto con una figura en común: Tucu López. Lejos del rencor o el distanciamiento, el conductor sorprendió al contar cómo se lleva actualmente con sus ex parejas y por qué todavía mantiene comunicación con ellas.

Mientras Jimena Barón atraviesa la dulce espera de su segundo hijo junto a Matías Palleiro, y Sabrina Rojas volvió a apostar al amor con el modelo Gabriel Liñares, Tucu López rompió el silencio sobre la relación que conserva con ambas. En una entrevista con Implacables, el actor dejó en claro que el cariño persiste, aunque los vínculos hayan cambiado de forma.

"Con Jimena hablamos eventualmente, algún que otro mensaje por cosas puntuales. Con Sabri tengo más trato, hablamos bastante seguido", comentó con naturalidad. Tucu López evitó el drama y se mostró maduro al explicar que su cercanía con Sabrina Rojas no tiene que ver con asuntos sentimentales, sino con una conexión construida en el tiempo.

“No es que le mandé un mensaje cuando supe que estaba de novia de nuevo. Me pone muy feliz verla bien, porque la quiero mucho y todo lo que la haga feliz a ella me alegra. Pero nuestras charlas no pasan por eso”, aclaró el conductor, desmintiendo cualquier intento de reconquista o intromisión.

Además, el vínculo con los hijos de Sabrina Rojas también fue clave para sostener la relación. “Con Fausto y Esperanza me llevo bárbaro. Estamos por organizar una merienda y una sala de escape. Viví mucho tiempo con ellos, fuimos una familia ensamblada durante años”, expresó Tucu López, mostrando un costado afectivo y familiar que pocos conocían.

Tucu López también reflexionó sobre cómo fue el proceso de soltar esas relaciones sin que eso implique cortar todo tipo de lazo. “Uno puede terminar una relación amorosa, pero no por eso tiene que terminar todo lo demás. Con ambas viví cosas muy lindas, y me parece sano poder conservar un vínculo, aunque sea desde otro lugar”, destacó.

A pesar de las rupturas, el ex de Jimena Barón y Sabrina Rojas remarcó la importancia de mantener la armonía y el cariño. “La relación de pareja puede terminar, pero lo que se armó también tiene valor. Con Sabri tengo un vínculo muy lindo, y eso me hace bien”, afirmó.

La vida amorosa del Tucu López quedó atrás, pero los lazos emocionales siguen presentes. En tiempos donde las separaciones suelen dejar heridas, él apuesta por el respeto, la empatía y el afecto sincero, incluso cuando el amor cambia de forma.