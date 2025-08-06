María Eugenia Vidal se desmarca del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza

La diputada nacional, María Eugenia Vidal, se expresó por primera vez públicamente sobre el reciente acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, y marcó distancia con la decisión asumida por parte de su espacio político. A través de un video publicado en sus redes sociales, la exgobernadora bonaerense sostuvo: “La Argentina necesita una oposición constructiva”, y aclaró que no acompañará la alianza.

“Di la discusión interna y trabajé para representar esa alternativa, pero hubo otra decisión distinta. La acepto, pero no la comparto ni la acompaño”, afirmó Vidal. En su mensaje, remarcó que no está dispuesta a “ceder convicciones” por una elección ni por un cargo, y que aún se siente parte de un PRO que representa a “miles de argentinos” que no comparten la línea adoptada.

En un tono firme, la legisladora planteó que el país necesita una oposición que defienda lo que considera correcto, pero también que ponga límites y sostenga valores democráticos.

“Que diga que no y que represente un Estado que funciona donde tiene que funcionar, donde no se exija obediencia absoluta, donde no se insulte al que piense distinto”, señaló, en un claro mensaje hacia las formas políticas del oficialismo libertario.

También reivindicó el rol institucional del Congreso, desde donde —dijo— ha acompañado medidas que considera positivas, “sin especular”, desde diciembre de 2023.

Las declaraciones de Vidal ocurren en un momento de tensión interna dentro del PRO, tras el aval de referentes como Mauricio Macri al acercamiento con Javier Milei de cara a las elecciones de octubre. Aunque parte del partido ya oficializó la alianza, sectores como el que integra Vidal y otras figuras moderadas del espacio prefieren mantener autonomía política frente al Gobierno nacional.