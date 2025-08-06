Un nuevo capítulo de "Historias de mujeres valientes" por Canal 24/7

La periodista Lucy Pysny conduce "Historias de Mujeres Valientes", el programa de Canal 24/7 del Grupo Prima Multimedios, que nos lleva a conocer relatos inspiradores de mujeres de diversas áreas como protagonistas. El programa se transmite en vivo en Canal 6 de Cablevisión digital, Streaming en la app de cn247, por www.cn247.tv y www.mejorinformado.com Además en diferido por el canal de Youtube 247 CanaldeNoticias.

El objetivo de este programa es conocer la historias de estas mujeres valientes que han atravesado circunstancias difíciles en sus vidas pero que lo han hecho de forma valiente, poniendo su vida, su cuerpo, su esfuerzo y dedicando mucho tiempo para ello".

En la emisión de este miércoles 6 de agosto a las 21, Pysny nos presenta la historia de Paola Fuste, secretaria de la comisión vecinal de Colonia Nueva Esperanza, que vive en la Meseta neuquina desde hace diez años y cuando accedieron a la tierra de una hectárea había un solo árbol.

Con mucho esfuerzo, Paola junto a otras personas, lograron plantar frutales (unas, ciruelas, durazno) y contar con una huerta donde experimentaron la hidroponia en un lugar con escasez de agua.

En la actualidad, desde su lugar en la comisión vecinal, ayuda a otras familias, sobre todo a adultos mayores que están solos en ese sector de la ciudad que aún sigue bastante olvidado.