Periodista fue humillado al aire en su primer día de trabajo: qué pasó

El lunes 4 de agosto, durante su primer día como movilero en un canal de Paraguay, William Emery cometió un error al presentar a su compañera Fernanda Robles como “Fernando”. El hecho ocurrió en vivo y fue transmitido por televisión nacional.

La reacción de Robles fue inmediata y severa: pidió que “lo saquen del aire” y le sugirió públicamente que “vuelva a estudiar periodismo”. La escena fue capturada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Todo llegó tan lejos que la conductora fue despedida del programa por el maltrato hacia su compañero. Además, las empresas con las que hacía publicidad decidieron romper vínculo con ella.

Reacción social y apoyo gremial

La respuesta del público no tardó en llegar. Usuarios en Paraguay repudiaron en redes sociales el trato hacia el joven periodista. El hashtag #FuerzaWilliam se volvió tendencia.

El Sindicato de Periodistas de Paraguay emitió un comunicado expresando su solidaridad con William Emery y pidió respeto por los trabajadores de prensa en formación.

Disculpas públicas, pero el malestar persiste

Frente a la presión social, los tres conductores involucrados ofrecieron disculpas públicas. Fernanda Robles publicó en sus redes sociales que tuvo un “encuentro sincero” con William Emery y que lamentaba lo ocurrido.

Sin embargo, la reacción no logró calmar del todo el rechazo generalizado. Sectores de la audiencia siguen exigiendo la renuncia de los otros periodistas involucrados y una reflexión profunda sobre el trato hacia los colegas en espacios laborales.