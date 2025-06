En otras palabras: la obra llega a Neuquén para emocionar al público

Este fin de semana, el escenario de Casino Magic en Neuquén será el marco de una historia profundamente conmovedora. "En otras palabras", la exitosa obra de teatro protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil, con dirección de Nicolás Vázquez, llega a la región luego de una destacada gira nacional e internacional.

La propuesta teatral narra la vida de Juana y Abel, una pareja que atraviesa un cambio radical cuando a uno de ellos le diagnostican Alzheimer. A través de una puesta íntima y sensible, la obra muestra cómo el amor se transforma, resiste y se redefine frente a los desafíos de la pérdida de la memoria.

Adaptada por Nicolás Vázquez a partir del texto original del británico Matthew Seager, “En otras palabras” fue ovacionada en el Metropolitan Sura de Buenos Aires y en el Centro Cultural San Ginés de Santiago de Chile. La versión argentina recibió elogios tanto por sus actuaciones como por su cuidada dirección, y fue nominada a cinco Premios ACE.

Con una duración aproximada de 70 minutos, la obra recurre al humor, la emoción y momentos musicales claves para conectar con el público desde un lugar profundamente humano. La canción “Fly Me to the Moon”, que atraviesa la narrativa, funciona como un puente entre el recuerdo y el presente.

"En otras palabras" se presenta este fin de semana en Neuquén.

Las funciones en Neuquén serán el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de junio a las 20:00 en Casino Magic (Dr. Teodoro Luis Planas 4005). Las entradas están disponibles a través del sitio Entrada Uno, con valores que parten desde los $35.000.

“En otras palabras” no solo invita a reflexionar sobre el amor y la memoria, sino que también ofrece una experiencia teatral de gran calidad que ya conmovió a miles de espectadores.