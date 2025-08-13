Plottier: sorprenden en pleno robo al hijo de una candidata

Otro escándalo de proporciones tiene en el ojo de la tormenta a la ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, quien -en diciembre último- fue destituida por la Cámara de Diputados debido a los presuntos hechos de corrupción que, además, la tienen como imputada en una causa judicial. Lo nuevo es que el hijo de su primera candidata a senadora, Marisa Roxana Torres San Juan, fue sorprendido mientras, al parecer, le robaba al eslabón que la cadena de supermercados La Anónima tiene en Plottier.

El joven, al que fuentes policiales identificaron como Cristian Javier Poblete Torres, es empleado de esa empresa; y habría incurrido en lo que en el mundillo del hampa se conoce como robo hormiga, es decir una modalidad que consiste en robar distintas cantidades, pero en forma reiterada y sostenida. Lo que le imputan es haber robado mercadería (por cifras millonarias).

Ruiz, quien antes de presidir la Legislatura fue intendenta de Plottier, ha regresado al ruedo de la política como primera candidata a diputada nacional por su partido, Desarrollo Ciudadano. En la provincia no puede ser candidata porque se lo impide la Ley de Ficha Limpia (impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez), pero como se trata de elecciones nacionales (que ponen en juego bancas en ambas cámaras del Congreso de la Nación), puede postularse y de hecho ya presentó públicamente sus listas.

Fue ahí cuando se supo que la nómina de candidatos a senadores la encabezará la nombrada Marisa Roxana Torres San Juan, quien es considerada la mano derecha de Ruiz, a quien acompaña desde sus tiempos de jefa comunal(tiempos que también son judicialmente investigados por presuntos hechos de corrupción). Torres San Juan es chilena nacionalizada y fue concejal de la ciudad. Luego, Ruiz la llevó a la Legislatura y formó parte de los familiares y amigos a los que la nueva administración legislativa les canceló los contratos tras el escándalo y la destitución.

Esta dirigente política, madre del sujeto acusado de robarle a La Anónima (en lo que sería un caso de empleado desleal) es miembro de una Iglesia Evangélica y hace ya algunos meses fue separada del cargo que ocupaba como directora de despacho de la Cámara de la Legislatura de Neuquén.

Son varios, en realidad, los miembros del entorno de Ruiz, que están bajo sospecha. Uno de los casos más conocidos es el de su hermano, Pablo Ruiz, quien se desempeñaba como coordinador de la Casa de las Leyes y está acusado de haber incurrido en presunta malversación de fondos públicos.

Respecto de Desarrollo Ciudadano, en la lista de candidatos para el Senado Nacional figuran como titulares Marisa Roxana Torres San Juan, Luis Alberto Vázquez y Mireya del Carmen Barros, mientras que los suplentes son Luis Aroldo Cesar, Israelita Fuentelaba y Cristian Antonio Banegas. En tanto, para la Cámara de Diputados, los titulares son Gloria Argentina Ruiz, Carlos Roberto Cides y Laura Roxana Nievas; y los suplentes: Emmanuel Santiago Reynolds, Otilia Silvia Castillo Núñez y Armando de la Cruz González. La lista fue la única que se presentó a la interna y quedó proclamada para las legislativas de octubre próximo.

El robo hormiga

Hace apenas un par de días, el 10 de agosto, ocurrió el caso que acaba de conocerse y que dejó al desnudo las aparentes maniobras delictivas del hijo de la candidata a senadora. Ocurrió, entre las 13:15 y las 15:38 en la sucursal que La Anónima tiene en la Avenida San Martín de Plottier y es investigado por la división Robos y Hurtos, bajo la carátula de presunto hurto continuado, con la intervención de la correspondiente fiscalía.

Consta en el expediente que un tal Sebastián Sánchez, jefe de seguridad del establecimiento comercial, denunció el hecho en el que estarían involucrados el nombrado Cristian Javier Poblete Torres, jefe de trastienda de la sucursal mencionada y un presunto “cartonero”.

La hipótesis es que, entre los cartones que se depositan en contenedores para ser retirados, Poblete Torres ocultaba mercadería; y fue precisamente eso lo que llevó a los efectivos policiales a realizar lo que se conoce como tareas de observación.

En el expediente también se detalla que, a las 13:15, vieron que una Toyota Hilux, de color blanco dominio HTI 064, se detuvo en el sector de carga y descarga; procedieron a la identificación y constataron que se trataba de Jaime Omar Cabrera, de 53 años, y de Claudia Viviana Botana. Les pidieron que abrieran la compuerta de la Pick Up, y encontraron mercadería. De inmediato le comunicaron a Nadia Pérez, asistente letrada de la Unidad Fiscal interviniente, quién interiorizada del procedimiento, informó que por disposición del Dr. Horacio Maitini, se le solicite a Cabrera que descargue la mercadería y se proceda al secuestro de la misma. Procedieron, en consecuencia, al secuestro de los siguientes productos.

Tres cajas de queso La Paulina por horma, con un peso total de 52 Kg; tres cajas de queso Noalsa por horma, con un peso de 51 kg; dos cajas de carne (corte tapa de asado) por un peso de 47.16 Kg; dos cajas de carne (corte vacío) con un peso total de 39.7 kg; dos cajas de carne, una corte tapa de asado con un peso de 24 kg y la segunda, corte matambre con un peso de 20 Kg; además de otros productos.

La gerente de la sucursal, identificada como Sandra Morotti, hizo entrega de un remito en el que detalló el importe de la mercadería en 2.532.725,58 pesos. Le entregaron la mercadería y por disposición del Dr. Maitini les secuestraron los teléfonos a Cabrera y a Cristian Javier Poblete Torres. Ahora ambos están bajo investigación judicial para tratar de dilucidar, entre otras cosas, durante cuánto tiempo realizaron esas presuntas maniobras delictivas.