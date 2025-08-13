De la mano de Topa, el "Día de las Infancias" se festeja a lo grande en Neuquén

El universo infantil de Neuquén se prepara para vivir una jornada especial. Es que Diego Topa, el ídolo que ha acompañado a varias generaciones de niños, llegará a la capital con un show especial, en la previa del Día de las Infancias.
La cita, que tendrá lugar este viernes en el Casino Magic, es más que un simple concierto; ya que se trata de un reencuentro con la alegría y la magia que tanto caracterizan al conductor, pero con un toque renovado que promete sorprender tanto a los más pequeños como a sus padres.
Es que en esta ocasión, Topa llega a la región con un espectáculo cargado de canciones nuevas, temas que sus fans más fieles ya pudieron disfrutar a través de su exitoso canal en YouTube. Este material inédito, lleno de ritmo y mensajes positivos, será el corazón de su presentación, brindando una experiencia fresca y emocionante para todos los asistentes.
Pero eso no es todo. En una entrevista exclusiva con Huguex Cabrera a Tardes de Primera (el ciclo del Canal de Noticias 24/7), el artista reveló su próximo gran paso: un programa de televisión en la TV Pública. Este proyecto, de gran alcance nacional, representa una nueva etapa en su carrera, permitiéndole llevar su música y su mensaje a cada rincón del país.
A continuación, la entrevista completa:
¿Cómo te preparás para volver a Neuquén, ya que hace muy poquito que pasaste por acá?
Estoy muy contento de volver a estar con ustedes este día del niño para celebrarlo con la familia, así que preparando muchas canciones nuevas. Es cierto, fui hace muy poquito, y explotó, se llenó de gente, así que teníamos que volver. Qué mejor que volver en este momento, para cantar canciones nuevas.
Tal como lo decis, llegas en una fecha clave, por qué este fin de semana se va a estar celebrando el día de las infancias...
Clave porque como bien ya todos sabemos, es el fin de semana el día del niño, pero también es clave para pasarlo en familia. Como te contaba recién, hace muy poquito empecé a sacar canciones nuevas en mi canal de YouTube, que explotaron con 43 millones de visualizaciones. Así que actualicé mis canciones y voy a cantar con los animales. No van a faltar este viernes. "Ganas de aplaudir"; "Poqui mariposita", "Taza tetera", como así también las canciones de Junior Express. Va a ser una fiesta. Además, hace poquito también saqué en el canal de Plim Plim una canción con él. Vayan a verla a su canal. Y se vienen muchas colaboraciones con muchos artistas dentro de poquito, como con el dúo "Tiempo de Sol" o con "Luli Pampín". Y dentro de muy poco mi canal en TV pública. Mi programa, no mi canal, ya quiero un canal (Risas).
Qué interesante, contanos más de ese proyecto...
Y empiezo a grabar ya en septiembre "Un mundo de colores", mi programa para TV Pública. Un cicli hermoso para toda la familia, así que muy contento de poder hacer algo para jugar, para cantar, un programa como los de antes. Así que muy motivado y poniéndome a tiro con todo con todo esto.
Es una gran oportunidad el estar en la TV Pública, ya que con esa señal se llega a sitios a los que ningún otro canal llega
Realmente para mí es mágico eso de poder conectarnos con todo el país. Exactamente, la TV Pública llega a rinconcitos donde no llega absolutamente nada y poder llegar con mi música, con mi amor, con mi alegría, con mis mensajes, con mis historias, a chicos que realmente lo necesitan es muy importante para mi. Es que este es mi sueño desde hace mucho tiempo. Así que venimos trabajando hace mucho, mucho, mucho, mucho para poder hacer este programa. Así que con mucho amor estamos logrando porque cuesta mucho hacerlo, y no hablo de dinero, cuesta ponerlo en escena. Además yo siempre quiero que sea espectacular el programa y es ahí donde está mi creatividad, mi amor y mi pasión.
Los interesados en asistir a este espectáculo pueden adquirir sus entradas a través del portal Entrada Uno, o bien en la boletería del Casino Magic, a un precio de 30 mil pesos, más el costo de la ticketera.