Definirán si acusan de mala praxis a quienes operaron a Alison Calfunao

La investigación para determinar si existió o no mala praxis en el caso de Alison Calfunao vivirá momentos claves. Se trata de la joven que atravesó una ligadura de trompas programada que derivó en dos infartos, la amputación de una de sus piernas y un trasplante de corazón.

Ahora, mientras la mujer se recupera en Buenos Aires, se realizarán dos audiencias en Neuquén, de las que participará el grueso del personal que estuvo a cargo de su atención médica en la provincia.

Esas audiencias se harán este viernes y sábado de 9 a 13, en la fiscalía que funciona en el tercer piso de ciudad judicial. Estará presente el abogado que representa a Alison (el doctor Mariano Mansilla) y el fiscal Andrés Azar, que es titular del área de delitos contra las personas.

“Serán audiencias testimoniales, en las que se entrevistará a todo el personal que trabajó en la operación de Alison. El enfermero, los ayudantes del anestesista, los ayudantes de los médicos, el médico auxiliar, los instrumentistas y el personal administrativo” explicaron, en diálogo con Mejor Informado, fuentes ligadas a la querella.

Esos testimonios servirán para determinar algo clave: si el ginecólogo y el anestesista que encabezaron la intervención podrían haber actuado con negligencia.

“Por eso son los únicos que no fueron convocados para esas audiencias. Se valorará lo que digan los otros y ahí se decidirá si se formulan cargos contra los dos o contra alguno de ellos” sostuvieron.

Cómo fueron los hechos

A modo de síntesis de lo ocurrido, la neuquina de 30 años fue trasplantada con éxito en el hospital Italiano el 17 de junio. Ocurrió tras padecer dos paros cardíacos en Neuquén, luego de ingresar a quirófano por una ligadura de trompas, que estaba programada pero tuvo consecuencias inesperadas.

Ahora, mientras se restablece, su familia busca determinar si su salud terminó resentida por malas prácticas médicas, ya que al momento de la operación ginecológica no poseía ningún tipo de enfermedad previa.

Las historias clínicas ya están en poder de la Justicia

Las historias clínicas y el examen histopatológico (estudio de tejidos y células) del corazón que le extrajeron a Alison para ser reemplazado por el que se le implantó ya están en poder de la Justicia.

Esos informes eran los que necesitaban los expertos que integran el cuerpo médico forense qué, a pedido del fiscal actuante Andrés Azar, deberán brindar una opinión sobre lo ocurrido con la chica. Debido a esto, la presentación de esa evaluación de lo ocurrido es inminente.