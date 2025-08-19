El tierno regalo que le hizo Mastantuono al hijo de Valverde en su llegada al Real Madrid.

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid ya dejó su primera gran anécdota fuera de la cancha. El joven argentino de 18 años emocionó al hijo de Federico Valverde al regalarle una camiseta de River.

El gesto se viralizó a partir de que Mina Bonino lo compartió en su cuenta de Instagram, pareja del mediocampista uruguayo y reconocida hincha del millonario. En las imágenes, se observa cómo Bautista recibe el inesperado regalo y reacciona con una felicidad inmensa.

En el video, Valverde prepara el momento y le dice a su hijo: “¿Te acordás que ayer le dijiste ‘Vamos River’ a un compañero mío? Bueno, me mandó esto. La usó él”. Enseguida, Bautista abrió el paquete y sacó la camiseta de Mastantuono, entre saltos y risas.

El detalle del ex River conmovió al entorno madridista y evidenció no solo su vínculo con el club que lo formó, sino también la rápida adaptación que está logrando en el vestuario merengue.

Con apenas unos días en España, el juvenil ya empieza a ganarse el afecto de sus compañeros y sus familias. Una muestra de cómo su arribo al Real Madrid no solo genera expectativa en lo deportivo, sino también momentos que repercuten en los hinchas.

Ahora la atención se traslada al campo de juego. Franco Mastantuono podría tener minutos en el debut del Real Madrid por LaLiga frente a Osasuna, este martes a las 16. Su inclusión en el once titular dependerá de la decisión de Xabi Alonso, quien en más de una oportunidad destacó su personalidad y su calidad.

El entrenador blanco ya anticipó que confía en el argentino y que está preparado para dar el salto. Así, mientras el regalo a Bautista sigue dando que hablar, Mastantuono se prepara para afrontar el desafío más grande de su carrera: vestir por primera vez la camiseta del Real Madrid en partido oficial.