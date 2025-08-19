Grave estado de la policía embarazada que se disparó en 25 de Mayo: el bebé se salvó

Una mujer policía de 25 años, embarazada, está internada en estado crítico en la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel después de haberse disparado en el pecho en su casa de 25 de Mayo, La pampa. El cuadro es muy grave y los médicos confirmaron que las hemorragias internas complican su evolución, aunque la noticia alentadora es que el bebé está en buenas condiciones.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando cerca de las 19.30 las autoridades fueron alertadas de que la agente estaba herida en su domicilio. Al llegar, la encontraron con una herida de arma de fuego en el tórax y fue asistida de urgencia por personal del hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo. Tras estabilizarla, se decidió su traslado inmediato a Catriel, donde quedó internada en terapia intensiva.

Según lo informado por la Unidad Regional IV de La Pampa, la hipótesis principal es que se trató de un intento de suicidio con su arma reglamentaria. De todos modos, la investigación sigue abierta: en la vivienda se secuestraron distintos elementos y su esposo quedó detenida de manera preventiva mientras se esperan los resultados de los peritajes. Desde la propia fuerza se aclaró que no hay sospechas sobre personas ajenas a la pareja.

Greta Mendoza tiene 25 años, la principal hipótesis es que se disparó en el pecho con su propia pistola reglamentaria

El comisario Roberto Rundau, jefe de la departamental de 25 de Mayo, detalló que la secuencia fue rápida: el aviso del hecho llegó cerca de las 19.30, primero intervinieron médicos del hospital local y luego se concretó el urgente traslado a Catriel. Allí la mujer permanece internada y no se descarta que pueda ser derivada a un centro de mayor complejidad.

La familia de la agente atraviesa horas desesperantes. Según relató su hermano, los médicos fueron claros: las hemorragias internas agravan su cuadro y la mantienen en estado reservado. “No hay mejorías”, admitió con angustia, aunque destacó que el bebé se encuentra fuera de peligro. Ese dato llevó algo de alivio a la comunidad, que desde la noche del domingo sigue de cerca la evolución del caso.

En paralelo, los familiares pidieron cadenas de oración y gestos de apoyo. “Cualquier energía positiva sirve, la fe sigue intacta”, expresaron en un mensaje que rápidamente se multiplicó en las redes sociales de 25 de Mayo. Mientras tanto, la investigación judicial busca precisar lo que ocurrió en la vivienda y el grado de responsabilidad de la persona detenida.