Quiénes siguen y quiénes quedan afuera: el mapa de la renovación en Diputados

Un total de 32 diputados nacionales intentarán renovar su banca en las elecciones del 26 de octubre, pero solo unos 20 tendrían asegurado un nuevo mandato, de acuerdo con las posiciones que ocupan en las listas y con las proyecciones electorales.

La Cámara de Diputados renovará 127 escaños en esta elección. El peronismo (Fuerza Patria) arriesga el 45% de sus 98 bancas, mientras que la coalición oficialista de La Libertad Avanza-PRO pone en juego el 30% de su representación. El resto de las fuerzas llega con menor volumen y mayor riesgo de perder lugares.

Entre los que tienen reelección garantizada figuran siete diputados de la alianza LLA-PRO, diez de Fuerza Patria, una legisladora radical y una de Democracia para Siempre. Se trata, en general, de quienes encabezan las listas o están ubicados en lugares expectables dentro de los armados que, según las encuestas, obtendrán más bancas.

El resto de los legisladores deberá enfrentar una pelea mucho más reñida, ya que sus candidaturas dependen de resultados muy ajustados en distritos donde hay fuerte polarización o riesgo de fragmentación interna. En este grupo aparecen referentes del radicalismo, de Provincias Unidas, de Encuentro Federal y de Republicanos Unidos.

La elección, además de definir la renovación de bancas, también funcionará como un termómetro político hacia 2027, ya que figuras de peso como José Luis Espert, Sergio Palazzo, Itai Hagman, Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo y Juan Manuel López buscan revalidar su presencia en el Congreso.

Lista completa de diputados que buscan reelección

Diputados con reelección asegurada (19)

La Libertad Avanza-PRO (7):

José Luis Espert (PBA), Diego Santilli (PBA), Alejandro Finocchiaro (PBA), Florencia De Sensi (PBA), Nicolás Emma (CABA), Sabrina Ajmechet (CABA), Laura Rodríguez Machado (Córdoba).

Fuerza Patria (10):

Sergio Palazzo (PBA), Vanesa Siley (PBA), Hugo Yasky (PBA), Agustina Propato (PBA), Itai Hagman (CABA), Gabriela Pedrali (La Rioja), Emilio Estrada (Salta), Leila Chaer (Jujuy), Gladys Medina (Tucumán).

UCR (1): Pamela Verasay (Mendoza).

Provincias Unidas / Democracia para Siempre (1): Melina Giorgi (Santa Fe).

Diputados con reelección en duda o difícil (13)