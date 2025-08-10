La foto que confirma que Tato Algorta está en pareja con una ex compañera de Gran Hermano

Luego de haberse coronado en el reality, la vida del ganador no sólo despegó en el mundo de la fama, sino que cada uno de sus movimientos despierta interés. En esta ocasión Tato Algorta, quien brilló en Gran Hermano 2025, parece haber encontrado un nuevo capítulo en su vida sentimental. Luego de fracasar en su intento por conquistar a Luz, todo parece indicar que está más cerca de otra ex compañera. Si bien siempre tuvieron buena onda, ahora se habría intensificado.

Los rumores se despertaron en las últimas horas, cuando una imagen empezó a circular por las redes. En este contexto se pudo ver a Tato Algorta muy cercano a Martina Pereyra, su ex compañera dentro del juego. Si bien la foto no demuestra el romance, se puede ver a ella dormida mientras un hombre la toma de la mano. En lo poco que se muestra, la gente no dudó a la hora de asegurar que es el uruguayo el protagonista de la imagen.

No hace falta mucha explicación para que los fans empiecen a barajar la palabra “novios”. Entre comentarios y teorías en X, Instagram y TikTok, los seguidores no tardaron en afirmar que la relación va más allá de la amistad que siempre dijeron tener. Es por eso que muchos se ilusionaron con los rumores al considerar que forman una bella pareja.

Vale recordar que la historia de ellos no es nueva: ya dentro de la casa se los vio en situaciones que despertaron intriga, desde las fiestas hasta ese beso que hizo estallar a los fanáticos. Lo que sucede es que, hasta ahora, ninguno confirmó nada públicamente y prefieren dejar el misterio.

Luego, fuera del juego, la dupla también fue vista en eventos laborales, como el último desfile de Sarkany, donde compartieron tiempo pero sin gestos que los comprometan como pareja oficialmente. ¿Se tratará solo de química profesional o algo más íntimo?

Mientras ni Tato Algorta ni Martina se pronuncian sobre el tema, la incógnita sigue abierta y aumenta la expectativa por la posibilidad de que se confirme esta relación. Lo cierto es que esta posible historia de amor podría ser una prueba más de que luego de pasar por la casa más famosa las personas quedan marcadas a fuego y el amor se despierta una vez que las cámaras se apagan.