En fotos: así fue el cumpleaños que Pampita le organizó a Anita García Moritán

Ana García Moritán tuvo finalmente su gran festejo de cumpleaños número cuatro, y fue un evento que combinó ternura, color y mucha unión familiar. Aunque nació el 22 de julio y en esa fecha estaba de vacaciones en la Patagonia con sus hermanos y hasta con Benjamín Vicuña, la celebración grande se realizó este sábado 9 de agosto junto a familiares y amigos. Todo bajo la supervisión de Pampita, quien no pudo ocultar su alegría por este día tan especial.

La organización estuvo a cargo de su madrina y gran amiga de Pampita, Luciana Pizzolorusso, quien se ocupó de cada detalle para cumplir el pedido especial de Anita García Moritán: una ambientación inspirada en Lilo & Stitch, su personaje animado favorito. Hubo guirnaldas hawaianas, mucha decoración en tono azul y detalles temáticos, que fueron desde los centros de mesa hasta los souvenirs, que eran unas originales valijitas con libros para colorear de Stitch.

El festejo comenzó cerca de las 15 horas y reunió a la familia ensamblada que la modelo siempre promueve. Entre los primeros en llegar estuvieron Delfina y Santino, hijos mayores de Roberto García Moritán, el hermano de Pampita, Guillermo, acompañado de su novia, y la mamá de la modelo. También estuvo presente Roberto junto a su nueva pareja, Priscila Crivocapich, en lo que significó una presentación oficial ante todos.

Benjamín Vicuña se sumó al evento tras una madrugada movida: fue a Ezeiza a buscar a Magnolia y Amancio, que regresaban desde Turquía. El actor llegó con sus hijos y su pareja, Anita Espasandin, saludó a todos y se quedó un rato, para demostrar que existe una unión familiar más allá de las distintas versiones polémicas que salieron a la luz en los últimos días.

Por su parte, Bautista Vicuña llegó con amigos y, al igual que su papá, permaneció un tiempo breve antes de retirarse. El adolescente de 17 años también viene de una semana movida, ya que debutó como jurado invitado en Los 8 Escalones lo que lo impulsó a comenzar a manejarse con cierta independencia en este tipo de eventos.

Entre los invitados también se encontraban Barby Franco y Fernando Burlando junto a su hija Sarah, además de amigas cercanas de Pampita como Floppy Tesouro y Angie Balbiani, quienes no quisieron perderse esta ocasión especial.

Con juegos, risas y momentos de complicidad, Anita celebró rodeada de las personas más importantes de su vida. La fiesta no solo reflejó su pasión por Stitch, sino también el espíritu de unión que caracteriza a esta gran familia ensamblada, donde todos se reúnen con un objetivo en común: que los más chicos crezcan rodeados de amor y armonía.