Santiago del Moro reveló por primera vez cómo será la próxima edición de Gran Hermano

Antes de que termine la última edición de Gran Hermano, Santiago del Moro aclaró que lo que se viene será especial. Es que anunciaron que será una versión “Generación Dorada”, lo que elevó la expectativa del público. En este contexto, el conductor, que suele mantener el misterio sobre cada detalles, esta vez se permitió dar pistas concretas sobre lo que se viene, y lo hizo interactuando con sus seguidores en Instagram.

Todo arrancó cuando habilitó la clásica dinámica de preguntas y respuestas. La primera inquietud fue directa: “¿Cuándo vuelve Gran Hermano? ¿En qué fecha?”. A lo que Santiago Del Moro no dudó: “La fecha de la vuelta de Gran Hermano seguramente será comunicada (como todos los años) en la entrega de los Martín Fierro, el próximo 29 de septiembre”. Un anuncio que confirma lo que muchos sospechaban: Telefe usará su gala más importante para disparar la expectativa de cara a la recta final del año.

En esta sintonía, otra pregunta buscó despejar el misterio sobre el perfil de los nuevos participantes. “¿Serán más famosos que anónimos?”, quisieron saber. El conductor respondió sin vueltas: “¡Es indistinto! Lo que tienen que tener famosos o no famosos es ganas de jugar GH. No hay un porcentaje preestablecido”. Por lo que dejó en claro que la puerta está abierta tanto para figuras mediáticas como para desconocidos con ambición y estrategias.

También hubo espacio para hablar de la duración del reality, sobre todo por cómo vario en las últimas ediciones. Frente a la consulta de si esta temporada podría extenderse entre seis y siete meses, Santiago Del Moro deslizó: “Seguramente. Puede ser un poquito más también, pero se irá viendo a medida que transcurra el programa”. Incluso confesó una idea que lo entusiasma: “Seguramente en esta edición algún día me quede a vivir esa experiencia única”, en referencia a pasar una noche dentro de la casa de Gran Hermano junto a los participantes.

Pero las pistas no quedaron ahí, ya que más detalles se comenzaron a escuchar en los medios. Fue así como Marina Calabró confirmó en Lape Club Social Informativo (América TV), que esta edición tendrá un mix de participantes seleccionados por la producción y otros que lleguen desde la convocatoria abierta. Sumado a esto, la periodista tiró un nombre que ya suena fuerte: “Hay un primer apuntado en la lista de Telefe. Lo quieren, lo vienen siguiendo, no le pierden pisada. Tienen todos sus discos y sus videos. Joaquín Levinton. En Masterchef la rompió”.