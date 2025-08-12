¿Le fue infiel a Wanda? Una modelo confirmó que hizo un trío con L-Gante y una ex Gran Hermano

En medio de una aparente calma en la vida sentimental de L-Gante, un nuevo escándalo amenaza con sacudir su imagen. Hace apenas unos días, el músico había blanqueado su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, y Wanda Nara aseguraba que entre ellos solo había una “linda amistad” que en algún momento pudo confundirse. Sin embargo, un testimonio reciente volvió a ponerlo en el centro de la polémica.

La protagonista de esta revelación es Miguelina Fredes, modelo y creadora de contenido para OnlyFans, quien visitó el programa Sálvese Quien Pueda (América TV) y lanzó una declaración explosiva: afirmó haber participado de un encuentro íntimo de a tres junto a L-Gante y la ex Gran Hermano Romina Uhrig.

Miguelina Fredes no es desconocida para el público. Hace dos años, su nombre circuló en medios cuando se supo que trabajaba como maestra jardinera mientras publicaba material para adultos en la popular plataforma, situación que derivó en su despido a raíz de la denuncia de un padre de la institución. Ahora, vuelve a los titulares con un relato que involucra a dos figuras muy mediáticas.

En su testimonio, la modelo aseguró que el trío se concretó en la casa del propio L-Gante y que todo quedó registrado en un video de carácter privado. “No son fotos, es un video íntimo, más picante, para adultos”, sostuvo con picardía ante las cámaras.

Al reconstruir aquella noche, Fredes relató que todo comenzó con música y baile, hasta que el cantante tomó de la mano tanto a ella como a Romina Uhrig. “Pensé: ‘esta es la oportunidad para probar esta fantasía’. Después me di cuenta y dije ‘es Romina’”, contó entre risas.

Consultada sobre si esto ocurrió mientras el músico estaba vinculado sentimentalmente a Wanda Nara, Miguelina evitó calificarse como “tercera en discordia”. Según sus palabras, no fue un hecho aislado en la vida amorosa de L-Gante, a quien se lo ha relacionado con varias mujeres incluso durante sus relaciones formales.

La modelo también reveló que conoció al intérprete de “Perrito Malvado” hace tres años durante un rodaje. Desde entonces, aseguró que compartieron varios momentos, aunque nunca se consideró su pareja. “Lo vi con muchas chicas, así que no me hago su novia”, afirmó.

Más allá de las aclaraciones, la declaración de Fredes deja abierta una incógnita: ¿este episodio sucedió mientras L-Gante mantenía un vínculo con Wanda Nara? La respuesta, por ahora, queda en el terreno de las especulaciones, pero la polémica ya está instalada.

