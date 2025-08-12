Por qué Lali Espósito rompió en llanto durante los los knock outs de La Voz Argentina

La noche del lunes marcó un momento clave en La Voz Argentina con el inicio de la etapa de knock outs. Esta fase del certamen exige que dos integrantes del mismo equipo enfrenten un desafío distinto al habitual: en lugar de cantar juntos, cada uno interpreta una canción diferente, y solo uno avanza a la próxima instancia. La tensión y la emoción suelen estar a flor de piel, pero esta vez un instante en particular se robó toda la atención y emocionaron a Lali Espósito.

El clima en el estudio estaba cargado de expectativas. Cada presentación era evaluada con atención por los coaches, que debían tomar decisiones difíciles. Sin embargo, lo que nadie esperaba era ver a Lali Espósito visiblemente conmovida hasta las lágrimas luego de una interpretación que la tocó muy de cerca.

El protagonista de ese momento fue Gabriel Franchelli, quien decidió defender su lugar con una versión de Del otro lado, una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Lali. Su interpretación, cargada de sentimiento y precisión vocal, generó un silencio absoluto en el set y terminó arrancando una ovación del público presente.

Al finalizar, la reacción de Lali Espósito fue inmediata y genuina. Con lágrimas en los ojos, confesó: “Escribí esta canción cuando tenía 21 años, y escucharla tan bien cantada por otra persona es verdaderamente emocionante”. Su voz se quebró mientras hablaba, evidenciando lo mucho que significó para ella escuchar su obra desde otra perspectiva.

Este tipo de momentos reflejan uno de los atractivos más grandes del programa: la conexión entre los artistas y las historias que cuentan sus canciones. En el caso de Lali Espósito, se trataba de revivir un pedazo de su propia historia musical a través de la voz de otro.

Pero la competencia debía seguir. Enfrente de Gabriel Franchelli estaba Lucas Rivedeneira, quien había deslumbrado minutos antes con una emotiva versión en español de The Winner Takes It All, el clásico de ABBA. Su interpretación también conmovió, sumando aún más dificultad a la decisión de Lali Espósito.

Finalmente, y a pesar del lazo sentimental que la unía a la canción de Gabriel, Lali Espósito optó por darle la victoria a Lucas Rivedeneira. La coach explicó que su decisión se basó estrictamente en lo que percibió como el desempeño más completo en esa noche.

La escena dejó en claro que en La Voz Argentina no solo se trata de talento, sino también de emociones profundas que traspasan el escenario y llegan a los espectadores, generando momentos inolvidables.

