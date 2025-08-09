Así fue el emotivo reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos en el aeropuerto

El viernes por la noche, Ezeiza fue escenario de una postal cargada de emociones. Benjamín Vicuña esperaba ansioso la llegada de Magnolia y Amancio, sus hijos menores, quienes regresaban a la Argentina después de dos semanas en Estambul junto a su madre, Eugenia “la China” Suárez, y Mauro Icardi. El viaje había sido motivo de múltiples especulaciones mediáticas, especialmente por las tensiones en torno a la mudanza de los niños a Turquía.

La llegada no solo implicó el reencuentro con el actor chileno, sino también con Benicio, uno de sus hijos con Carolina “Pampita” Ardohain. El pequeño lo acompañó al aeropuerto para recibir a sus medio hermanos, sumando un gesto familiar que emocionó a todos los presentes. En un video difundido por Farándula Show, se escucha el grito de alegría de Magnolia al ver a Benicio, antes de correr junto a su hermano Amancio para fundirse en un abrazo con su papá.

En el mismo vuelo también regresó Rufina, hija de la China Suárez y Nicolás Cabré. Ella permanecerá en Buenos Aires alrededor de quince días junto a su padre antes de volver a Estambul, donde se instalará de manera definitiva para iniciar el ciclo escolar. Algunas versiones señalan que este segundo viaje podría realizarlo acompañada por Cabré, aunque no hay confirmación oficial.

El reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio fue breve pero cargado de afecto. Entre risas, abrazos y palabras al oído, los gestos mostraron lo mucho que se habían extrañado. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes, generando una ola de mensajes de apoyo hacia el actor.

El conflicto de fondo sigue siendo la residencia de los menores. Según lo acordado por los abogados de ambas partes, los niños regresaron a Buenos Aires para continuar con sus actividades escolares habituales, en línea con la postura de Benjamín Vicuña, quien se opuso a modificar su centro de vida. El contrato de Icardi con el Galatasaray, vigente hasta 2026, había sido el detonante del debate familiar.

Antes de que los chicos arribaran, Benjamín Vicuña habló brevemente con la prensa en el aeropuerto. Entre otros temas, negó que le haya pedido a la China Suárez que borrara un posteo crítico hacia él, publicado semanas atrás, luego de que revocara el permiso para que ella pudiera sacar libremente a los hijos del país.

Con esta llegada, se abre un nuevo capítulo en la dinámica familiar. Por ahora, los días que restan hasta el inicio de las clases estarán marcados por momentos de cercanía entre padre e hijos, intentando dejar de lado las polémicas y priorizando el tiempo compartido.

El actor, sonriente y visiblemente conmovido, se retiró de Ezeiza junto a los pequeños, llevándose consigo la certeza de que, más allá de las distancias, el vínculo con sus hijos permanece intacto.