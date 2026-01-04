El arquero Franco Armani se desgarró el gemelo de la pierna de derecha y se perderá lo que resta de la pretemporada en River Plate que se encuentra cumpliendo el tramo físico más intenso en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes.

El segundo turno del domingo entregó la mala noticia en el búnker Millonario que ahora abre el juego para dos nombres en el puesto: Jeremías Ledesma y el cipoleño Ezequiel Centurión.

Conan Ledesma fue uno de los nombres que estuvo cerca de emigrar del Millonario en este mercado de pases, primero se lo había vinculado a Rosario Central y luego apareció en el radar Talleres de Córdoba. El Canalla finalmente renovó con Jorge Brown, mientras que la T no logró concretar la venta de Guido Herrera.

Jeremías Ledesma, de estar afuera de todo, a arrancar el 2026 como titular en el arco de River.

Centurión, por su parte, tenía todo listo para seguir en Independiente Rivadavia de Mendoza luego de consagrarse campeón en la Copa Argentina y tener la chance de llevar la 1 de los cuyanos en la Copa Libertadores. Sin embargo, por pedido expreso de Marcelo Gallardo, regresó al Millonario que es dueño de su pase. Ahora, con la lesión del titular indiscutido del equipo se abría una chance importante para él, pero la mala noticia es que el Patagónico todavía tiene 15 días para estar pleno de su fractura en la muñeca de la mano izquierda que sufrió en el histórico partido de la Lepra mendocina ante Argentinos Juniors.

Ezequiel Centurión tiene todavía un par de semanas para estar pleno de su fractura en la mano izquierda.

Tiempo de recuperación

Por los tiempos de recuperación que demandará la lesión, Armani no estará presente en ninguno de los dos amistosos programados: domingo 11 de enero versus Millonarios de Colombia y el sábado 17 ante Peñarol de Uruguay, ambos en la ciudad oriental de Maldonado.

Todos los esfuerzos apuntan a que esté listo para el estreno en la Liga Profesional contra Barracas Central, aunque también es difícil.