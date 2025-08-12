Marixa Balli reveló que le dieron un botón antipánico y contó qué decían las amenazas que recibió

Lo que comenzó como un gesto solidario hacia un hombre en situación de calle terminó derivando en una serie de amenazas tan graves que la Justicia decidió intervenir. Marixa Balli relató que, tras involucrarse en la restitución de una perra llamada Lola a su dueño, Carlos, fue blanco de insultos e intimidaciones por parte de un grupo de personas vinculadas al rescate animal. El escándalo escaló de tal manera que debió recibir un botón antipánico, por lo que contó cómo atraviesa este mal momento.

Según reveló Marixa Balli, los mensajes comenzaron a llegar después de que participara en la devolución del animal, que había sido separado de su dueño por rescatistas. “Me empezaron a llegar capturas muy fuertes contra mi persona y contra otros involucrados. Decían que me iban a venir a buscar, que iban a romperme la cara, todo porque, supuestamente, devolvimos a la perra a un borracho y abusador”, explicó en LAM (América TV).

La cantante y panelista del programa aseguró que entre las expresiones recibidas había insultos como “asesina de animales” y calificativos “espantosos” que, según denunció, se difundieron en redes sociales entre quienes cuestionaban su accionar.

Ante esta situación, Marixa Balli realizó una denuncia penal con nombre y apellido, acompañada de capturas de los mensajes. Fue en ese momento cuando el fiscal del caso ordenó que se le entregara un botón antipánico por el nivel de las amenazas. “Yo no pedí absolutamente nada porque me banco todo, pero el fiscal no quiere que ande sola por la calle”, aclaró.

En sus redes sociales, la panelista mostró el momento en que estaba en la comisaría cumpliendo con el pedido judicial y comentó: “Hoy me entregan el botón antipánico, pedido del fiscal por el grado de amenazas. Todo por Lola. Carlos, cuidate”.

La historia también tuvo repercusión fuera de la televisión: en un audio enviado a la periodista Juli Argenta —difundido en el programa de Ángel de Brito en Bondi Live—, Balli había adelantado que iba a presentarse en la comisaría, algo que finalmente concretó.

El conflicto sigue abierto y, aunque Marixa afirma que está preparada para afrontar las consecuencias, la intervención judicial muestra que el caso superó el límite de una simple discusión en redes.