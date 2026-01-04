El mundo del fútbol ha cambiado mucho en los últimos años. Cada vez quieren proteger más a los futbolistas de sufrir lesiones, y aunque no lo están haciendo en la gestión de la cantidad de partidos que están disputando, sí que lo hacen en otro tipo de decisiones. Una de ellas es el protocolo antiracismo que hay en los estadios, o cuando los aficionados comienzan a lanzar cosas al terreno de juego.

Otro ejemplo que podría darse es uno que se está difundiendo en las redes sociales. Al parecer, en la Premier League se estarían planteando prohibir la celebración de los goles de lanzarse de rodillas, porque pone en riesgo la salud de los futbolistas. Es algo que aseguran los portales digitales y que incluso se ha comentado en una tertulia de Fox Argentina.

"La gran tradición en la competencia británica es que celebren el gol corriendo hacia el córner y lanzándose de rodillas. Pero ya lo van a prohibir. Exactamente, está trascendiendo que la Premier va a prohibir este festejo y lo va a castigar con una tarjeta amarilla para cuidar las rodillas", comentaron los periodistas en la tertulia, basándose en unas publicaciones virales de las redes sociales.

Un rumor sin confirmación oficial

Todo esto viene de @FrancisChipp, una cuenta de X que se dedica a publicar noticias random de este tipo. De hecho, en su biografía pone: "Todo lo que publico es inventado". Aun así, ha tenido bastante cobertura en redes y, como vimos ahora, también en medios de comunicación. Por eso mismo, se ha generado un debate en las redes sociales. Hay personas que lo ven bien, pero otras no entienden cómo se puede poner una sanción por hacer una celebración que no es provocadora ni nada por el estilo.

"La Premier League ha prohibido la celebración del deslizamiento de rodillas, a partir del 1 de enero realizar el acto será una infracción con tarjeta amarilla. La decisión tiene como objetivo proteger a los jugadores de posibles lesiones, como quemaduras en el césped o distensiones articulares, después de las crecientes preocupaciones sobre los riesgos asociados con esta popular medida", escribió el usuario en su cuenta de X.

Tal y como está todo lo que está pasando con las lesiones en el Real Madrid, en el club blanco prefieren que se corra el menor riesgo posible de sufrir una lesión. Por lo tanto, si dependiese de ellos, querrían que ningún jugador celebrase así sus goles, pero nunca pondrían un impedimento a esto. Es algo que ha ocurrido siempre en el fútbol, y no tiene porque producir una lesión.