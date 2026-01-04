La detención de Nicolás Maduro y el operativo que sacudió a Venezuela provocaron una inmediata cascada de reacciones en redes sociales. Sin necesidad de intermediarios, distintas figuras públicas eligieron expresarse con mensajes breves, emotivos y, en muchos casos, contundentes.

Uno de los primeros en hablar fue Ricardo Montaner. Desde X, el cantante volcó su sentir y escribió: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amen amen”. Minutos más tarde, sumó otra frase que reflejó el clima del momento: “Que hermosa mañana, ehhh..! #VenezuelaLibre”.

Su hijo, Ricky Montaner, también se manifestó y dejó en claro la ansiedad que se vivía puertas adentro. En una historia de Instagram publicó: “Dios mío aquí no hemos dormido”, acompañado por emojis de llanto y la bandera venezolana.

Desde Argentina, Catherine Fulop compartió su emoción y el recuerdo permanente de su país natal: “Dios nos proteja! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela”. Su hija, Oriana Sabatini, optó por un mensaje simbólico y publicó la bandera de Venezuela junto a manos unidas en señal de ruego.

Charly Alberti sumó un mensaje breve y celebratorio: “Vamos Venezuela!”. En la misma línea, Yanina Latorre escribió en X: “Hermosa mañana”.

Otro de los que eligieron expresarse fue Carlos Baute, que planteó un mensaje más extenso y reflexivo: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro familia, amigos, nuestra gente. Estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!”.

Del otro lado, aparecieron voces críticas al operativo y a la forma en la que se produjo la captura. Nito Artaza fue tajante: “Ningún imperio puede decidir el destino de América. Hoy Venezuela, mañana cualquiera. América Latina no será jamás colonia”.

Marcela Feudale también cuestionó lo ocurrido. Primero escribió: “Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías. Buon Giorno”. Luego completó su postura con otra reflexión: “Trump confiesa haber atacado a Venezuela y a su líder Maduro, por lo que debió haber tenido autorización del Congreso. El ataque se convierte en anticonstitucional. Lo coloca en problemas en su propio país. ¿Le importará? Harán algo los democratas?”.

Así, entre celebraciones, advertencias y lecturas diferentes, las redes se convirtieron en escenario de un debate que atraviesa fronteras. Los famosos hablaron —cada uno desde su mirada— y expusieron un mosaico de reacciones frente a un hecho que impactó a todo el continente.