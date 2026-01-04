Un año de obras que fortalecen comunidades y transforman realidades en la provincia resume el balance de gestión de Corfone S.A., la empresa estatal que a lo largo de 2025 ejecutó proyectos clave en viviendas, salud, educación, infraestructura comunitaria y desarrollo turístico en distintas regiones de Neuquén. Las iniciativas tienen un impacto directo en la calidad de vida de cientos de familias y, al mismo tiempo, impulsan el empleo y las economías locales.

Durante el año, la Corporación Forestal Neuquina, a través de su Unidad Ejecutora, avanzó con obras planificadas por equipos técnicos propios, pensadas para responder a necesidades concretas de cada territorio. La ejecución con personal de la empresa y mano de obra local especializada permitió garantizar calidad constructiva y fortalecer el entramado productivo en cada localidad donde se intervino.

En materia habitacional, Corfone desarrolla 22 viviendas en El Cholar, Las Coloradas, Zapala, Sauzal Bonito y Manzano Amargo, con avances que llegan hasta el 70%. Más allá de los números, estas obras significan arraigo, seguridad y acceso a un hogar digno, especialmente en comunidades del interior que durante años estuvieron postergadas.

La infraestructura social y comunitaria es otro de los ejes centrales. En Añelo, se construyen el salón y las oficinas administrativas del barrio La Meseta, con un 95% de avance, acompañando el crecimiento sostenido de la localidad. En Pilo Lil, el Parador Turístico-Gastronómico, próximo a inaugurarse, se perfila como un motor para el desarrollo local, el turismo y la generación de empleo en una región de alto valor natural y cultural.

La salud pública ocupa un lugar prioritario dentro del plan de obras. En Zapala, el Hospital de Día Luncec alcanza un 95% de ejecución, mientras que en Junín de los Andes se proyectan el Centro de Salud de Nahuel Mapi y otro en Chorriaca, con el objetivo de ampliar el acceso a la atención sanitaria y fortalecer el sistema de cuidados en comunidades con dificultades históricas de acceso.

En el ámbito educativo, el foco está puesto en eliminar las escuelas tráiler y garantizar espacios adecuados para estudiantes y docentes. Se proyectan establecimientos de nivel medio en Chorriaca, Paso Aguerre y Santo Tomás. El CPEM N°109 de Chorriaca ya registra un 50% de avance, consolidando la presencia del Estado en zonas rurales y del interior profundo.

El balance no se limita a las obras en ejecución. Durante el año también se finalizaron e inauguraron proyectos que ya forman parte de la vida cotidiana de las comunidades. Entre ellos, viviendas entregadas en Junín de los Andes, Las Coloradas y Covunco, además de salones de usos múltiples y espacios comunitarios en localidades como Caviahue, Las Lajas, Mariano Moreno, Plottier, Barrancas y Añelo.

En salud y cuidado, se destacan la Sala de Kinesiología y el Salón de Salud Mental en Añelo, el Centro de Salud de Quillén y el Hogar de Adolescentes Almafuerte en la ciudad de Neuquén. En educación y acompañamiento a las juventudes, se completaron el Albergue Estudiantil de Chos Malal y el CPEM N°104 de Los Catutos, junto con oficinas administrativas destinadas a políticas juveniles.

También se fortaleció el perfil productivo y turístico con obras como la hostería de Manzano Amargo y las oficinas de informes turísticos de Las Ovejas, ampliando oportunidades económicas en distintas regiones.

Este conjunto de obras refleja una política de infraestructura entendida como herramienta de transformación social, integración territorial y construcción de igualdad de oportunidades. A través de Corfone S.A., el Estado provincial reafirma su compromiso de llegar a cada rincón de Neuquén y mejorar de manera concreta la vida de las comunidades, especialmente de aquellas que durante años permanecieron invisibilizadas.