Domingo 04 de Enero, Neuquén, Argentina
FUTBOLISTAS EMPRESARIOS

¿De ídolo a propietario? Sergio Ramos analiza comprar el Sevilla

El histórico defensor español encabeza un grupo inversor que habría presentado una de las propuestas más fuertes para adquirir el club andaluz,

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 04 de enero de 2026 a las 09:00
Sergio Ramos lidera grupo inversor para adquirir Sevilla FC

Sergio Ramos, ídolo del Sevilla FC, ha manifestado su interés en adquirir el club que lo vio nacer futbolísticamente. El defensor lidera un grupo de inversores que presentó una de las ofertas más relevantes desde que un fondo estadounidense abandonó el proceso de venta de la institución.

El posible movimiento se da en un contexto delicado para el Sevilla, que atraviesa dificultades económicas y deportivas. El club viene de temporadas irregulares en La Liga española y necesita una reorganización estructural que devuelva estabilidad tanto dentro como fuera del campo. En ese escenario, la figura de Ramos aparece como un actor capaz de combinar liderazgo simbólico y atractivo financiero.

Ídolo en el Sevilla, ahora quiere ser propietario del club que lo lanzó a la fama

Formado en las divisiones juveniles del Sevilla, Ramos disputó 87 partidos oficiales con el primer equipo antes de iniciar una carrera internacional que lo llevó al Real Madrid, PSG y Monterrey. Actualmente agente libre desde diciembre de 2025, el zaguero podría regresar al club desde un rol completamente distinto, involucrándose en la toma de decisiones estratégicas.

El valor estimado de la operación oscila entre 300 y 500 millones de euros, dependiendo del nivel de deuda que asuma el comprador y de los acuerdos con los accionistas actuales. De concretarse, la llegada de Sergio Ramos como inversor marcaría un punto de inflexión en la historia reciente del Sevilla, con un referente del club liderando su posible reconstrucción institucional.

Sergio Ramos en su rol de empresario

