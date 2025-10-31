Por qué Graciela Alfano asegura que Susana Giménez es la culpable de sus problemas de salud

Graciela Alfano volvió a poner sobre la mesa el conflicto mediático que la tuvo enfrentada en los últimos meses con Susana Giménez. Pero esta vez, lejos de hablar únicamente de cruces y declaraciones, la actriz expuso un costado más profundo y doloroso: asegura que su salud se vio directamente afectada por la tensión que vivió durante ese episodio.

Graciela Alfano de 72 años contó en una entrevista con Desayuno Americano que sufrió un herpes zóster, una afección vinculada al sistema nervioso que puede aparecer cuando las defensas bajan de manera drástica. “Ya estoy saliendo, pero es un dolor espantoso”, confesó al relatar cómo la enfermedad le tomó la zona facial y comprometió nervios oculares y auditivos, generándole un cuadro muy difícil de transitar.

Más allá del impacto físico, Graciela Alfano insistió en que este problema no surgió al azar. Afirmó que la discusión pública que mantuvo con Susana Giménez fue determinante en su deterioro emocional, lo que habría desencadenado la dolencia. Según contó, las repercusiones del escándalo no solo la afectaron a ella, sino también a su familia: sus nietas habrían sido blanco de burlas en el colegio tras aquella mediática polémica.

La vedette expresó que la exposición la desgastó por completo. “Me bajó la energía y tuve que salir a responder sin haber buscado nada”, dijo, señalando además que la otra parte involucrada se habría tomado la situación con liviandad, algo que ella considera inadmisible.

Con firmeza, Graciela Alfano remarcó que la violencia simbólica ejercida desde los medios no puede naturalizarse y que es necesario ponerle un freno. “No es gracioso y tenemos que avanzar como sociedad”, sostuvo, repudiando cualquier tipo de hostigamiento disfrazado de humor.

En ese sentido, pidió mayor responsabilidad a quienes tienen un espacio de influencia, especialmente cuando las palabras pueden convertirse en heridas emocionales profundas que después se manifiestan a nivel físico. Para ella, ese fue el costo silencioso del conflicto.

Aunque intenta dejar atrás lo ocurrido, reconoció que el impacto fue fuerte y aún queda un camino por recorrer para sanar por completo. Sin embargo, asegura que no hay lugar para una reconciliación ni para futuros acercamientos: el capítulo, al menos de su lado, está completamente cerrado.