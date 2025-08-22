Emilia Attias continúa imponiendo su estilo único tanto en televisión como en redes sociales. Reconocida por su versatilidad como actriz, conductora y referente de moda, la artista volvió a captar la atención con su última publicación en Instagram, donde mostró un look total black que combinó elegancia y sensualidad.

La actriz eligió un top negro de encaje con transparencias y un escote marcado, acompañado de una falda larga a tono, para asistir como invitada al programa "Otro día perdido", conducido por Mario Pergolini en eltrece. Junto a las imágenes, escribió: “Solcito en la cara antes de irme a Otro día perdido. Esta noche para ustedes“, un mensaje que rápidamente generó gran repercusión entre sus seguidores.

Emilia Attias confirma que no está de novia con Nico Vázquez

Durante la entrevista, uno de los temas que más expectación generó fue la posible relación sentimental con su colega Nicolás Vázquez. Emilia fue clara y con un toque de humor afirmó: “Con Nico somos como hermanos, no va a pasar nada”, despejando así las especulaciones que circulaban en redes sociales y reafirmando la sólida amistad que los une.

Además, Attias aprovechó el espacio para abordar una cuestión que suele despertar debates: la infidelidad. Sin entrar en detalles personales, explicó que para ella este concepto va más allá de lo físico, sugiriendo una visión más amplia y profunda del tema. Su postura directa y sincera volvió a captar la atención del público y sus seguidores en redes.