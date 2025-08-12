Así son las vacaciones de Emilia Attias junto a su nuevo novio en Italia

Emilia Attias vive un verano de ensueño en las costas italianas, y así lo dejó ver a través de una serie de fotos que compartió en sus redes sociales. Acompañada por Guillermo Freire, su pareja desde fines del año pasado, la actriz mostró postales llenas de sol, playa y momentos románticos, confirmando que la relación atraviesa un gran momento.

En las imágenes, se los ve disfrutando de paseos en barco, recorridos en moto por pintorescas calles y jornadas relajadas junto al mar. Radiante, Emilia Attias acompañó las postales con un mensaje en italiano que reflejaba su felicidad por estar viviendo el verano europeo.

El posteo rápidamente acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios. Amigos y seguidores no tardaron en expresarle su cariño, celebrando tanto el destino elegido como la plenitud que transmite en cada foto. El feed de la actriz se llenó de corazones y palabras de admiración.

Lejos de mantener en privado esta nueva etapa sentimental, Emilia Attias se muestra cómoda compartiendo detalles de su historia con Guillermo Freire. Ambos comenzaron a salir en noviembre, luego de la mediática separación de la actriz de su expareja, el Turco Naim, con quien compartió dos décadas de vida.

En medio de sus días de descanso, la artista brindó una entrevista a la revista Hola en la que habló sobre el presente de su relación y sus planes a futuro. Consultada sobre la posibilidad de tener hijos con su actual pareja, fue clara al expresar que es algo que requiere tiempo y estabilidad.

“Para pensar en agrandar la familia, me gusta sentir que la relación está en un punto sólido. Lleva un proceso”, explicó. Sin embargo, dejó la puerta abierta: “No me cierro a la idea, pero no sé qué pueda pasar más adelante”.

Actualmente, Emilia Attias es madre de Gina, de ocho años, fruto de su vínculo con el Turco Naim. En la entrevista remarcó que disfruta plenamente de la maternidad y que su hija ocupa un lugar central en su vida.

Mientras tanto, Emilia Attias sigue disfrutando de un verano que combina romance, paisajes paradisíacos y aventuras en Italia. Sus publicaciones no solo capturan su presente sentimental, sino también el espíritu libre y luminoso que la caracteriza.