¡Vuelve Bandana! Lissa Vera confirmó el retorno de la banda: ¿cómo será y quiénes estarán?

A casi 25 años de su formación, Bandana se prepara para un regreso que promete emocionar a sus seguidores más fieles. La banda, que se convirtió en un fenómeno del pop nacional tras surgir del reality show Popstars, está lista para celebrar su aniversario con un proyecto especial que entusiasma tanto a los fans como a sus propias integrantes.

Lissa Vera, una de las voces emblemáticas del grupo, confirmó en una reciente entrevista con el ciclo MShow que hay planes concretos para conmemorar las dos décadas y media de la banda. Aunque evitó dar detalles específicos, la cantante dejó en claro que se trata de un proyecto de gran magnitud. “No puedo hablar, lo tengo prohibido”, comentó entre risas, dejando entrever que todas están involucradas activamente en la iniciativa.

La idea del reencuentro no es nueva, pero esta vez parece que las cosas avanzan en serio. Vera aseguró que no se trata de simples rumores y anticipó que habrá “muchas sorpresas” durante el próximo año. Sus palabras despertaron una ola de expectativa entre los seguidores que sueñan con revivir la magia de los primeros tiempos de Bandana.

Durante la entrevista, Lissa Vera reconoció que existe un fuerte deseo de reunirse entre las exintegrantes. “Hay ganas de juntarnos, estamos hablando y hay reuniones, pero no puedo decir más”, explicó, manteniendo el suspenso sobre cómo se materializará el regreso. Antes de despedirse, dejó una pequeña pista que alimentó aún más la ilusión: “Se está armando algo que…”, dijo, tapándose la boca rápidamente para no revelar más.

Uno de los grandes interrogantes de este reencuentro es la participación de Ivonne Guzmán. La cantante se alejó del grupo en un momento clave de su carrera y, a pesar de los reencuentros parciales a lo largo de los años, nunca regresó oficialmente. En ese entonces, a sus 19 años, decidió seguir otros caminos y no sentirse presionada a continuar en la banda.

Sin embargo, Lissa Vera adelantó que la vuelta de Ivonne está siendo uno de los temas más importantes de las conversaciones actuales. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, la posibilidad de ver a las cinco integrantes originales juntas sobre el escenario entusiasma enormemente a los fans.

El regreso de Bandana no solo representa nostalgia, sino también una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan el fenómeno que marcó la música pop argentina en los años 2000. La expectativa crece a medida que se acerca el 25 aniversario y el proyecto se mantiene en secreto.

Por ahora, solo resta esperar más detalles oficiales, mientras los seguidores llenan las redes sociales con pedidos y mensajes de apoyo. El regreso de Bandana se perfila como uno de los momentos más importantes del pop nacional en los próximos meses.

