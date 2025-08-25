Andrea Ghidone sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con Pablo Otero para el año 2026. La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar la noticia con un mensaje directo: “Les cuento que en 2026 nos casamos”, acompañado de un carrete con tres fotografías donde se la ve junto a su pareja en distintos momentos de complicidad.

La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores y colegas del espectáculo, quienes expresaron su alegría y enviaron mensajes de felicitación. Entre los que destacaron sus palabras están Facundo Arana, Mariana Brey y Daniel Ambrosino, que se mostraron sorprendidos y contentos por la noticia.

Quién es el futuro marido de la vedette

Pablo Otero, conocido en el ámbito empresarial como “el señor del tabaco”, ha mantenido un perfil reservado pese a su notoriedad previa por sus negocios y relaciones personales, incluyendo su vínculo pasado con Laura Fidalgo. A diferencia de su pareja, Otero ha estado más expuesto mediáticamente, pero Ghidone ha optado por mantener en privado los detalles de su relación, limitándose a hacer público solo el anuncio oficial del compromiso.

Además del anuncio, Andrea Ghidone recordó en una reciente entrevista en la mesa de Mirtha Legrand uno de los momentos más difíciles de su vida: el asalto sufrido en 2014 en su departamento de Recoleta, mientras ella actuaba en Señor Tango. En esa ocasión, su vivienda fue robada con la complicidad de personas cercanas, ya que tanto su pareja de entonces como la niñera de su hija participaron como “entregadores”. “Gracias a este programa pude conseguir que las cosas avanzaran. Ella terminó presa”, afirmó la actriz.

Este episodio marcó un antes y después en su vida personal y profesional. La confianza traicionada por personas allegadas la llevó a replantear su situación, especialmente por el bienestar de su hija Natasha, que entonces tenía 8 años. Andrea decidió iniciar su propia productora y compañía de tango para poder organizar sus horarios y estar más presente en casa, evitando largas ausencias nocturnas.

Las investigaciones posteriores al robo incluyeron allanamientos en la cárcel de Avellaneda, donde se recuperaron varias joyas y pertenencias sustraídas durante el asalto.

La relación de Andrea Ghidone con Argentina tiene una historia profunda. En la misma entrevista recordó que llegó al país hace 16 años con la ilusión de integrarse a una ciudad cosmopolita y abierta, donde la gente vive feliz y acepta a personas de todos los orígenes. Relató cómo llegó con su documento en mano, sin certezas sobre su futuro, pero con muchas ganas de triunfar.

Su carrera comenzó a despegar gracias a oportunidades en castings y audiciones, consiguiendo su primer trabajo bajo la tutela de Carmen Barbieri y Santiago Bal en Vedettísima. Posteriormente, participó en cinco revistas más dirigidas por Barbieri, hasta consolidarse como primera vedette acompañando a Moria Casán.