El objetivo central: aprobar el Presupuesto

Pasada la medianoche y luego de casi diez horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026. Para el Gobierno, la votación significó superar uno de los debates más complejos del año y asegurar la herramienta clave para la administración del próximo ejercicio.

La iniciativa avanzó con el acompañamiento de bloques aliados y fuerzas provinciales, lo que permitió destrabar un escenario legislativo que se anticipaba ajustado desde el inicio.

El eje fiscal, defendido desde el cierre del debate

En el tramo final de la sesión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto y puso el foco en el equilibrio de las cuentas públicas.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante que nosotros apoyemos este Presupuesto”, sostuvo el diputado cordobés.

En su intervención, también apuntó contra el kirchnerismo y cerró su discurso con una definición política sobre el alcance del proyecto.

“Este presupuesto le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos. Un país grande, con futuro y prosperidad”, prometió.

El artículo 75, el punto de mayor tensión

El momento más delicado del debate llegó con la votación en particular del capítulo XI, que incluía el artículo 75. Ese apartado proponía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, además de concentrar otras modificaciones sensibles.

El capítulo no logró reunir los votos necesarios y quedó fuera del texto final, lo que marcó el principal revés del oficialismo durante la sesión.

Desde la oposición, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó con dureza la estrategia legislativa utilizada.

“Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75”, criticó.

También advirtió sobre las consecuencias institucionales de ese mecanismo.

“Se busca condicionar a la Justicia para que ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”, opinó.

Cruces en el recinto y rechazo al mecanismo

El rechazo del capítulo XI desató fuertes cruces en el recinto. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fue uno de los primeros en cuestionar el procedimiento.

“Es una extorsión”.

Desde el oficialismo, la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici respondió a las críticas y defendió la validez del tratamiento parlamentario.

“Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche”, espetó.

Y agregó:

“Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa”.

Fueron 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones. Foto: Claudio Fanchi /Agencia NA

Votos incómodos y diferencias internas

Durante el debate, varios legisladores expresaron su incomodidad con la votación en bloque del capítulo. El diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, cuestionó el armado del paquete.

“Se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad”, manifestó.

Desde el radicalismo, Karina Banfi también se diferenció del esquema propuesto.

“No pueden obligar a ningún legislador a votar a favor de algo que no quiere. Y sino nos obliga a votar todo en contra. Esto es extorsivo”, coincidió con su par Maximiliano Ferraro.

Qué cambios quedaron finalmente afuera

Con la caída del capítulo XI, también quedaron sin efecto otras modificaciones incluidas en ese bloque, como la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de la AUH, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares.

De ese modo, el Presupuesto avanzó sin esos cambios, pero mantuvo su estructura general y el eje fiscal defendido por el oficialismo.

Un triunfo legislativo con límites claros

El resultado final dejó un balance político definido: el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 y evitar un escenario de incertidumbre institucional, aunque no pudo sostener artículos que no alcanzaron consenso.

La votación expuso los límites del acuerdo parlamentario, pero también la capacidad del oficialismo para construir mayorías en un debate clave. El proyecto ahora continuará su recorrido en el Senado.