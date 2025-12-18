Un cierre de año más largo de lo habitual

Los empleados municipales de Centenario tendrán un asueto administrativo extendido con motivo de las fiestas de fin de año. La medida comenzará el miércoles 24 de diciembre y se extenderá hasta el viernes 2 de enero inclusive, período durante el cual no habrá atención al público en las oficinas municipales.

La disposición alcanza a toda la estructura administrativa del municipio y marca un receso más largo que el habitual, justo en la recta final del año.

Qué áreas estarán alcanzadas por el asueto

El receso se aplicará en todas las dependencias municipales, incluyendo el Concejo Deliberante, el Defensor del Vecino y el Juzgado de Faltas. Durante esos días no se realizarán trámites administrativos ni habrá atención presencial.

Desde el Ejecutivo municipal se informó que cada secretaría organizará guardias mínimas para garantizar la prestación de los servicios esenciales.

Cómo se instrumentó la medida

El asueto fue dispuesto mediante el decreto municipal 676/2025, refrendado por el intendente Esteban Cimolai y el secretario de Legal y Técnica, Julio César Rubio.

El objetivo es ordenar el funcionamiento administrativo durante las fiestas y concentrar la actividad en los servicios imprescindibles.

Cuándo vuelve la atención normal

El esquema local se complementa con los asuetos definidos por el Gobierno de la Provincia del Neuquén para la administración pública, que incluyen los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y el 2 de enero de 2026.

De este modo, el lunes 5 de enero será el primer día hábil con atención normal en la administración pública local.

Un dato que despierta comparaciones

Mientras algunos ya están organizando trámites de último momento, en Centenario el calendario marca una pausa larga. Un respiro que llega justo cuando el año se agota y que, como suele pasar, no pasa desapercibido para quienes siguen trabajando hasta el final.

Información útil para agendar, compartir y evitar sorpresas frente a una ventanilla cerrada.