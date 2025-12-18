Un joven de 23 años, oriundo de Bahía Blanca y con pedido de captura vigente por robo en poblado y en banda con lesiones en Bariloche, fue detenido este miércoles en El Bolsón. El procedimiento se realizó en el predio del gimnasio municipal, donde personal policial identificó a dos hombres que se encontraban acampando.

La presencia activa de la policía en espacios públicos permitió que la situación se resolviera sin incidentes. La intervención constató la orden judicial y aseguró la captura, en coordinación con la fiscalía correspondiente. La escena se desarrolló cuando los efectivos recorrían la zona y advirtieron la presencia de campamentos improvisados. Al solicitar la identificación, surgió que uno de los jóvenes estaba requerido por la Justicia de Bariloche desde diciembre, en el contexto de una investigación por hechos graves que involucran a varias personas.

La verificación se realizó a través del sistema de emergencias, lo que confirmó la vigencia de la orden. A partir de allí se dio aviso inmediato a la fiscalía, que dispuso aguardar directivas para el traslado. La captura cobró importancia porque se trata de un prófugo que había logrado desplazarse hacia El Bolsón para evitar el accionar de la Justicia, intentando pasar inadvertido. La rápida respuesta policial permitió neutralizar la situación y garantizar la continuidad del proceso judicial.

Contexto del caso

El joven detenido tiene antecedentes vinculados a un hecho de robo en poblado y en banda con lesiones, ocurrido en Bariloche. Este tipo de delitos, considerados graves por la legislación penal, involucran la participación de varias personas en un ataque coordinado, lo que aumenta la peligrosidad y el impacto sobre las víctimas. La causa se encuentra en etapa de investigación y la orden de captura había sido emitida hace semanas por el Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento se realizó en el predio del gimnasio municipal, un espacio público que suele ser utilizado por vecinos y turistas. Allí, los efectivos de prevención advirtieron la presencia de dos hombres que habían improvisado un campamento. Al solicitar la identificación, surgió que uno de ellos tenía pedido de captura vigente.

La verificación se realizó mediante el sistema de emergencias, que confirmó la orden judicial emitida por la Justicia de Bariloche. A partir de ese momento, se dio aviso inmediato a la fiscalía, que dispuso las medidas correspondientes para asegurar la detención y coordinar el traslado.

La presencia activa en espacios públicos, sumada a la coordinación con el Ministerio Público Fiscal, permitió resolver la situación sin incidentes y garantizar la continuidad del proceso judicial. La intervención policial no sólo permitió detener a un prófugo, sino también prevenir posibles situaciones de riesgo para la comunidad.