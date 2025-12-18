Un hombre murió al mediodía de este miércoles sobre calle Río Colorado, en el límite entre Plottier y Neuquén. Según vecinos, el hombre se desplomó sobre calle Río Colorado, aunque permaneció consciente durante varios minutos mientras aguardaban asistencia médica.

Residentes de la zona señalaron que se realizó un llamado de emergencia alrededor de las 12.25 y que la ambulancia habría llegado pasadas las 13.40, cuando personal policial ya realizaba maniobras de RCP.

Indicaron además que la víctima estuvo tendida en el lugar casi una hora, acompañada por vecinos hasta el arribo del servicio sanitario, que finalmente constató el fallecimiento.

Hipótesis en evaluación

Las causas del deceso aún no fueron determinadas oficialmente. Investigadores no descartan un posible vínculo con el consumo de sustancias adulteradas, aunque la confirmación dependerá de pericias toxicológicas y médicas.

En el caso está a cargo la fiscal Guadalupe Inaudi, quien pidió una autopsia para poder determinar la causa del fallecimiento.