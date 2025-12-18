El Ministerio de Educación de Río Negro activó la opción de “Trámites y Consultas” en su web oficial para que el personal docente que asista a su jornada laboral este jueves pueda informar su presente y evitar que la medida de fuerza afecte su liquidación salarial.

La decisión se tomó horas después de que UnTER anunciara un paro en rechazo a la nueva ley laboral, sumando un capítulo más al conflicto que el gremio mantiene con el Gobierno provincial. La herramienta digital permitirá a los trabajadores consignar su asistencia de manera inmediata, garantizando que el registro quede asentado en el sistema oficial.

El gremio docente viene manifestando su oposición a la normativa laboral desde hace semanas, con movilizaciones y asambleas que cuestionan el impacto de la ley en las condiciones de trabajo. La convocatoria de este jueves incluye marchas y concentraciones en distintos puntos de la provincia, con epicentro en Viedma, Roca y Bariloche, donde se espera la mayor participación de afiliados.

La respuesta oficial

Desde el Ministerio de Educación se subrayó que la habilitación del botón de confirmación busca garantizar transparencia en el registro de asistencia y proteger el salario de quienes decidan cumplir con su jornada laboral. La medida es parte de la estrategia de control administrativo que el Gobierno viene aplicando en cada paro docente, reforzando la trazabilidad de la información.

UnTER anticipó que las manifestaciones previstas para este jueves tendrán un carácter masivo y reafirmó su rechazo a la ley laboral en todos los espacios de debate. Al mismo tiempo, exigió que el Gobierno provincial convoque a paritarias con una propuesta concreta de aumento salarial, advirtiendo que de no hacerlo podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo 2026.