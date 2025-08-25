La actriz española Verónica Echegui falleció a los 42 años luego de enfrentar una prolongada lucha contra el cáncer. Según informó la Unión de Actores y Actrices, estuvo internada varios días en el Hospital 12 de Octubre antes de su muerte.

Verónica Fernández de Echegaray, conocida artísticamente como Verónica Echegui, nació el 16 de junio de 1983 y desde su debut en 2006 se convirtió en una figura destacada del espectáculo en España. Su primer gran reconocimiento llegó con la serie Yo soy la Juani, que marcó el inicio de una carrera multifacética.

A lo largo de su trayectoria, Echegui participó en diversas producciones teatrales, programas de televisión y series en plataformas digitales. En el cine, formó parte de películas como Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel.

En 2022, la actriz fue galardonada con el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba, un reconocimiento que consolidó aún más su prestigio en la industria audiovisual.

Su último trabajo fue en la serie A muerte, aunque tras su presentación decidió alejarse de la vida pública debido al avance de su enfermedad, que fue deteriorando su salud paulatinamente.

En el ámbito personal, Verónica Echegui mantuvo una relación de 13 años con el actor Alex García, con quien se separó en 2023. Su partida representa una pérdida significativa para el mundo del espectáculo español, donde dejó un legado imborrable gracias a su talento y dedicación.