Un momento de alta tensión se vivió en el programa “Duro de Domar” (C5N) cuando Horacio Embón y Pablo Duggan protagonizaron una acalorada discusión en vivo que terminó con la salida intempestiva del panelista.

La controversia surgió mientras analizaban las recientes denuncias de corrupción que apuntan a funcionarios cercanos al gobierno de Javier Milei y su presunta relación con la droguería Suizo-Argentina.

El inicio de la pelea Embón Duggan

Embón sorprendió con una afirmación histórica: “La palabra laboratorio derroca a Arturo Humberto Illia”, intentando establecer un paralelismo entre ambos gobiernos.

Esta intervención desconcertó a Duggan, quien respondió molesto: “Está bien, pero no estamos hablando de eso, no me saquen de tema”. Embón no tardó en cuestionarlo duramente: “¿Cómo qué no? ¿Querés ignorar la historia?”.

El intercambio fue escalando en intensidad. Duggan insistió en que el tema no era ese y calificó la discusión como “una conversación de locos, chicos”. Embón replicó alzando la voz: “No, no, no, vos interpretás locamente”.

El conductor expresó su fastidio con la situación: “Encima tengo que discutir esta boludez”. Fue entonces cuando Embón estalló, golpeando la mesa y gritando: “¡No, no es una boludes, a mí no me vas a decir que yo digo boludeces, Carajo!”.

Tensión en vivo en “Duro de Domar”

Duggan intentó calmar el tono pero lanzó un comentario crítico: “Gente que patea en contra...”. Horacio Embón, visiblemente furioso, se levantó y le gritó: “¡Dejate de joder, viejo! Me las tomo, tengo las pelotas llenas”.

Mientras Duggan afirmaba “otro que se va”, Embón respondió fuera de cámara: “No, no es que me voy, vos me faltás el respeto”. La abrupta salida del panelista llevó al conductor a pedir que le cortaran el micrófono al sonidista.

El cruce entre ambos periodistas no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, donde usuarios de diversos sectores comentaron y debatieron sobre el episodio.