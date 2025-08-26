Milei llega a Lomas de Zamora en plena polémica por los audios de la Andis

El presidente, Javier Milei, encabezará este miércoles una actividad de campaña en Temperley, Lomas de Zamora, en la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Será la segunda vez en el año que recorra la Tercera Sección Electoral, un distrito clave para el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).

La presencia del mandatario ocurre tras la difusión de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas coimas dentro del Gobierno y que involucran a funcionarios de confianza de Karina Milei. A pesar de la controversia y de la investigación judicial en curso, Milei decidió mantener su agenda de actos proselitistas en el conurbano.

En Lomas de Zamora, el jefe de Estado volverá a utilizar el lema “kirchnerismo nunca más”, con el objetivo de polarizar con el principal partido opositor. Además, buscará reforzar a los candidatos locales de LLA que aspiran a obtener bancas en la Legislatura y el Senado bonaerense. Según se adelantó, estarán presentes José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli, postulantes a diputados nacionales por la provincia.

La actividad en este distrito será una escala dentro de la serie de recorridas que Milei tiene previstas hasta el cierre de campaña en Moreno, perteneciente a la Primera Sección Electoral, el distrito con mayor caudal de votantes.

Durante un acto en Junín, realizado el lunes, Milei volvió a respaldar públicamente a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien calificó como la principal armadora nacional de LLA: “Gracias, Jefe”, expresó. Al mismo tiempo, lanzó fuertes críticas contra el kirchnerismo y el sistema electoral bonaerense. “Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires va a votar con una boleta que permite el fraude”, sostuvo, y denunció prácticas como el voto cadena, el uso de urnas embarazadas y candidaturas testimoniales.

Sin embargo, el mandatario evitó pronunciarse sobre los audios de Spagnuolo, que salpican a su gestión y que la Justicia ya investiga.