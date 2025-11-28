En el comienzo de su reestructuración de cara a 2026, River despidió a los cuatro "héroes de Madrid" que no continuarán en el club el año que viene. El adiós a Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Ignacio Fernández y Milton Casco fue expresado mediante posteos en las redes sociales del club, que también despidió a Miguel Borja, el delantero colombiano que tampoco seguirá en Núñez cuando finalice su vínculo a fines de diciembre.

Quizás la marcha más sentida sea la de Pérez, que vuelve a decir adiós tras acordar su vuelta a principios de 2025. El mendocino retornó al Millonario tras un año en Estudiantes luego de finalizar su primer ciclo en Núñez en medio de un conflicto con Martín Demichelis. En este corto paso disputó 37 encuentros, perdió terreno con el correr de la campaña y tuvo como imagen final la derrota con Racing, donde fue titular y luego fue el único jugador del plantel en tomar la palabra. "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario", expresó River en sus redes.

El que siguió en la lista fue Casco, de 37 años, que fue reconocido por el Millonario por los "más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y haber obtenido 11 títulos". El lateral hace un par de años que ya no es titular pero siempre fue opción ante las distintas bajas defensivas de un River con el que finalmente partirá caminos luego de su llegada desde Newell's a mediados de 2015.

Otro de los despedidos fue Nacho Fernández, otro que tuvo dos pasos distintos por el club. Con un breve repaso por su trayectoria (314 partidos, 42 goles y 10 títulos), la institución de Núñez también le dio el adiós público. El próximo destino del volante de 35 años ya está casi cerrado: a la espera de las elecciones, el volante concretaría su regreso a Gimnasia (LP).

El último de los despedidos fue Pity Martínez. El volante también fue recordado, además de sus títulos y sus goles, por la "corrida inolvidable", en referencia al tanto del 3-1 ante Boca en la final de Madrid 2018. El ex Huracán también retornó a River para un segundo paso que no fue fructífero y estuvo plagado de lesiones: apenas 29 partidos, dos goles y seis asistencias desde su vuelta en agosto de 2023.